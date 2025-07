Marc Marquez umilia Bagnaia, spunta un paragone in Ducati che è imbarazzante: così è davvero finita

Marc Marquez ha conquistato la bellezza di 381 punti nel corso di questa prima parte di stagione, un ruolino di marcia impressionante. Il nativo di Cervera ha impressionato anche un noto esperto del settore.

Mancano ancora quasi tre settimane al ritorno in pista della MotoGP, in programma per il week-end del 15-17 agosto in Austria, sul tracciato di Spielberg. Marc Marquez arriverà al Red Bull Ring con 120 punti di margine sul fratello Alex, oltre ad averne ben 168 su Pecco Bagnaia. La Ducati ha sino ad oggi dominato la scena, ma nelle ultime gare è stato il nativo di Cervera a metterci molto del suo. L’Aprilia si è avvicinata come confermato dai due secondi posti di Marco Bezzecchi ottenuti ad Assen e Brno, segno di una RS-GP sempre più performante.

Tuttavia, l’accoppiata composta da Marquez e dalla Desmosedici GP25 è ancora in pieno controllo, ma dagli altri piloti Ducati sta arrivando meno di ciò che ci si poteva attendere. Bagnaia è stato spazzato via dal blasone di Marc, il quale è diventato il leader assoluto nel box del team ufficiale. Nelle ultime cinque gare, Marc ha conquistato 185 punti su altrettanti disponibili, vincendo sia la Sprint Race che la gara domenicali in ogni week-end da Aragon in poi. Tale ruolino di marcia non ha eguali nel motociclismo moderno.

Marquez, quasi 32 punti conquistati di media a week-end

Marc Marquez ha ottenuto 381 punti, e potrebbe far segnare il nuovo record nella storia della MotoGP in tal senso. Juan Martinez, commentatore per DAZN, ha sottolineato la sua superiorità riportando un dato impressionante: “Nel momento in cui ci si mette a guardare la classifica, si scopre che Marc ha conquistato in media 32 punti a week-end, ciò vuol dire che lascia molto poco ai suoi rivali. Oltre al suo gran lavoro, i suoi avversari stanno seguendo un andamento molto altalenante, non riescono ad essere costanti come lui“.

Martinez ha poi aggiunto: “Il domino di Marquez è schiacciante, lui ha il talento, l’ambizione, la velocità e tutto il resto. Inoltre, se gli altri gli rendono le cose più facili e questo non certo che aiutarlo. Marc è il riferimento al giorno d’oggi, ma va detto che anche l’Aprilia sta lavorando molto bene. Stanno definendo bene la strada da seguire quest’anno, capendo come usare meglio la loro moto e portando tante notivà. Sono migliorati in tutte le aree e possono essere molto contenti del lavoro che hanno svolto“.