Marc Marquez, papà Simoncelli azzarda un paragone shock: i tifosi dello spagnolo sono pieni di orgoglio

Marc Marquez sta dominando la stagione 2025 di MotoGP, e sulle sue imprese se ne sono dette tante. Ora è Marco Simoncelli a paragonare il nativo di Cervera a suo figlio Marco.

La MotoGP ha offerto delle gare esaltanti durante questa prima parte di 2025, ma spesso e volentieri, le bagarre in pista hanno riguardato gli inseguitori di Marc Marquez, padrone assoluto con 8 vittorie su 12 gare ed 11 affermazioni nelle Sprint Race. Il nativo di Cervera ha trovato una simbiosi perfetta con la Ducati, quella Desmosedici GP25 di cui Pecco Bagnaia si lamenta sin dai test invernali. Al tre volte iridato manca la fiducia in fase di staccata, tant’è che dopo la deludente gara di Brno ha affermato di essere “uno dei più scarsi” sotto questo aspetto durante la stagione in corso.

Dal canto suo, Marquez la guida come se fosse un pilota Ducati da anni, con una confidenza in ogni singolo aspetto che gli permette di essere imprendibile. Di questo passo, il mondiale potrebbe chiudersi con almeno 4-5 gare di anticipo, visto che il vantaggio sul fratello Alex è già di 120 punti, mentre Bagnaia ne paga 168. Da parte di Paolo Simoncelli sono arrivate parole importanti verso il #93, e non è mancato un paragone con suo figlio, l’amato Marco che ci ha lasciato ormai da diversi anni.

Marquez, per Paolo Simoncelli ricorda Marco nella guida

Paolo Simoncelli ha concesso un’intervista a “MOW Mag“, parlando del dominio totale imposto da Marc Marquez e delle difficoltà che Pecco Bagnaia sta incontrando al suo fianco nel box del team ufficiale Ducati: “Per Pecco, Marc è un compagno di squadra molto scomodo, ma se hai le palle le devi tirare fuori. Spero in una rinascita per Pecco, perché quando vivi in questo modo, vivi male, tutti ti guardano e vorresti smentirli in qualche modo“.

Il padre di Marco ha poi paragonato il modo di guidare di Marquez all’indimenticabile SIC, scomparso il 23 di ottobre del 2011 durante il Gran Premio della Malesia, un evento che ha segnato il mondo della MotoGP e tutti gli appassionati: “Vedo in Marc un ragazzo che corre come correva mio figlio“. Un paragone che riempirà sicuramente di orgoglio l’otto volte campione del mondo. Uno dei più grandi rimpianti dei fan è quello di non aver mai visto un confronto in pista tra Marc e l’amato SIC, perché sicuramente ci saremmo divertiti nel vederli sfrecciare corpo a corpo sulle piste di tutto il mondo.