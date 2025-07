L’ex F1 annienta gli anti-Marc Marquez: smentiti i favoritismi verso di lui da parte della Ducati

I tifosi più “complottisti” ed haters di Marc Marquez sostengono che la Ducati stia favorendo lo spagnolo penalizzando Pecco Bagnaia. Un ex pilota di F1 ha deciso di smontare questa teoria.

Il bilancio delle prime 12 tappe stagionali della MotoGP non lascia spazio ad equivoci. Marc Marquez è il migliore in assoluto sulla moto migliore, con 8 vittorie domenicali ed 11 successi ottenuti nelle Sprint Race. Il nativo di Cervera vanta ben 120 punti di vantaggio su Alex, mentre Pecco Bagnaia ne paga ben 168. Il gap tra i due alfieri della Ducati è imbarazzante al giorno d’oggi, tanto in classifica quanto a livello di prestazioni in pista.

Pecco non trova il feeling con la Desmosedici GP25, ma la sensazione è che sia semplicemente più lento ed anche in grave crisi psicologica. Dal canto suo, Marquez ha una confidenza impressionante e fa la differenza su ogni pista, come sottolineato da un ex F1 che ci ha tenuto a raccontare come stanno le cose. La MotoGP tornerà in azione il prossimo 17 di agosto in Austria, su una pista in cui la casa di Borgo Panigale domina da anni. Difficilmente vedremo uno scenario differente da quello degli ultimi mesi.

Marquez, Alguersuari smonta ogni complotto dalla Ducati

Prendendo parte al podcast “Fast & Curious“, l’ex pilota della Toro Rosso in F1, Jaime Alguersuari, ha commentato la leadership incontrastata di Marc Marquez in questa stagione di MotoGP: “Ci sono due Marc, uno che ha dato il 98% della sua vita ad una moto come la Honda, ed ora c’è il restante 2% che guida la Ducati. Quello che ha mostrato quest’anno ha cancellato finalmente l’etichetta dei circuiti anti-Marquez. La Honda non si è mai preoccupata di avere una moto migliore, aveva lui che dava tutto. Le piste anti-Marc sono sparite, oggi ha una Ducati e non fa nessuna differenza se si gira a destra o sinistra“.

Molti tifosi credono, erroneamente, che la Ducati stia boicottando Pecco Bagnaia per favorire il nativo di Cervera, soprattutto in Italia. Alguersuari ha demolito tale teoria: “Dal mio punto di vista, la Ducati non ha bisogno di favorire nessuno, Marquez fa la differenza da solo. Lui ha un vantaggio netto, si è salvato da grandi lesioni in passato dopo tante cadute. Oggi sta dimostrando che aveva solamente bisogno di una moto che gli permettesse di essere sé stesso, ed è subito stato chiaro che fosse il migliore“.