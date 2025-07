Il grande problema di Pecco Bagnaia svelato dalla leggenda italiana: arriva poi l’ammissione su Marquez

Pecco Bagnaia sta vivendo il momento peggiore della sua carriera in MotoGP, ed ora è il grande Giacomo Agostini ad indicare il suo più grande guaio. C’è di mezzo Marc Marquez.

La MotoGP è in piena pausa estiva, in attesa che piloti e squadre tornino in azione il 17 di agosto per il Gran Premio d’Austria. Marc Marquez ha in mano il titolo mondiale e conduce con 120 punti di vantaggio sul fratello Alex, la grande sorpresa di questa prima parte di stagione. Pecco Bagnaia è costretto ad inseguire da lontano ed accusa 168 lunghezze di ritardo, un gap su cui in pochi avrebbero potuto scommettere alla vigilia di questa stagione.

Il tre volte iridato non ha mai trovato feeling con la Ducati Desmosedici GP25, arrivando anche ad attaccare la moto di quest’anno. Dopo la deludente tappa di Brno, chiusa fuori dal podio nonostante la pole position, Pecco ha detto che il DNA del suo mezzo tecnico non si adatta affatto al suo stile di guida. Bagnaia è in caduta libera sul piano psicologico ed in molti mettono in discussione il suo futuro in Ducati, visto che la differenza con Marquez è stata sin troppo marcata. Giacomo Agostini ha una sua teorie sulle difficoltà del rider nativo di Chivasso.

Bagnaia, per Agostini il problema è la grandezza di Marquez

Delle difficoltà di Pecco Bagnaia e della superiorità di Marc Marquez ha parlato a lungo Giacomo Agostini, 15 volte campione del mondo. : “Marquez ha dato spettacolo perché ha dimostrato come si guida, ha fatto vedere la sua abilità e la sua malizia in gara. Non capisco perché ciò debba stancare qualcuno, visto che Sinner vince sempre eppure non stanca. Non è vero che sia noioso per quanto mi riguarda, forse c’era chi non aveva ancora capito quanto Marquez è forte. Lui è sempre stato forte, ma ora che corre con la Ducati, la moto più forte, è a suo agio alla grande“.

Bagnaia è condizionato da un aspetto in particolare: “Marc non ha cambiato strategia, perché è un pilota che ha vinto molto. La gioia sta nel lottare e battere i record. Bagnaia sapeva quanto fosse forte, non è certo stupido, ma il problema è che ora ha capito che ha di fronte il più grande. Marquez è in piena forma, ha ancora tanta fame di vittorie, e dopo i problemi di questi ultimi anni, ha voluto far capire che è ancora il punto di riferimento“.