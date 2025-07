Ducati spiffera la verità su Marquez: quella frase che coinvolge anche Dovizioso

E’ emersa una dichiarazione che riguarda il fenomeno del momento Marc Marquez. Dichiarazioni che coinvolgono anche l’ex ducatista Dovizioso.

Marc Marquez ha i riflettori puntati sin dal suo arrivo nel mondo Gresini. Era scontato un passaggio sulla Rossa se avesse trovato il giusto feeling sulla Desmosedici. L’anno trascorso nella squadra satellite è servito tantissimo a Marc per ottenere risultati di spessore sulla GP25. Forse li avrebbe avuti anche senza il purgatorio Gresini, ma ora è nel posto giusto al momento giusto. Con buona pace di Bagnaia il fenomeno catalano ha marcato 8 successi su 12 GP, vincendo 11 SR.

Numeri che certificano uno stato di forma clamorosa del numero 93. Oggi Marc Marquez si sta godendo un periodo di vacanza con la sua ragazza. Dopo anni di sofferenza sta vivendo una seconda giovinezza. A Brno è arrivato l’ennesimo acuto firmato da Marc Marquez, un campione in grado di mettere tutti in riga nonostante i problemi fisici avuti nel corso degli ultimi anni. L’ultimo mondiale Valentino Rossi lo conquistò a 30 anni nel 2009. Lo spagnolo potrebbe ottenere questo straordinario risultato con due anni in più. Una volta raggiunto i 9 titoli del Dottore, Marc Marquez potrebbe anche superare il record. Mettendo da parte Giacomo Agostini che appartiene a un’altra epoca, lo spagnolo potrebbe diventare il più grande dei tempi moderni. Gli mancano 20 vittorie per superare Rossi che si fermo a 89. Nella MotoGP attuale non sembra esserci un pilota in grado di fronteggiare lo strapotere di Marc

L’ammissione di Gigi Dall’Igna

Il tecnico non ha trattenuto l’entusiasmo per la vittoria in Repubblica Ceca, la quinta consecutiva di Marquez, cosa mai successa prima nella storia della Ducati. L’ingegnere ha ricordato il cammino dell’otto volte iridato. Nel classico articolo Inside, pubblicato dalla Ducati Corse post GP, Dall’Igna ha ammesso la superiorità dello spagnolo.

“Lo sapevo già, ma ora capisco molto meglio perché è stato così difficile per noi vincere i campionati”, ha affermato Dall’Igna riferendosi alla forza Marquez. Andrea Dovizioso ci andò vicino in più di una occasione, ma arrivò sempre alle spalle dello spagnolo. Marc riusciva a portare al limite la Honda e ora sta replicando su una Ducati.