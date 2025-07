Marquez batterà Valentino Rossi, ma non solo: arriva la previsione della leggenda italiana

Marc Marquez sta facendo un sol boccone della concorrenza nel corso del 2025, ed ora ha messo nel mirino i nove titoli mondiali di Valentino Rossi. Secondo Giacomo Agostini, potrebbe battere anche i suoi titoli.

Per la MotoGP è tempo di vacanze estive dopo un periodo giugno-luglio contraddistinto da un cospicuo numero di gare. I rider torneranno in azione nel week-end tra il 15 ed il 17 di agosto, sul tracciato di Spielberg, per il Gran Premio d’Austria. Marc Marquez ha 120 punti di vantaggio sul fratello Alex e 168 su Pecco Bagnaia, un gap del tutto rassicurante, che non può che farlo ben sperare in vista delle ultime dieci gare. Il duello in casa Ducati factory che tutti si aspettavano non c’è mai stato, considerando che Pecco non è stato performante quanto ci si poteva attendere.

Dopo il titolo perso contro Jorge Martin lo scorso anno, Bagnaia non ha trovato il feeling giusto con la Desmosedici GP25, ed appare quasi demotivato, sconcertato nell’animo dalla situazione tecnica in cui si ritrova. Dal canto suo, Marquez è stato perfetto ed ha messo in mostra una superiorità imbarazzante rispetto ai rivali, attoniti di fronte al predominio della Rossa #93, costantemente davanti a tutti. Il nono titolo è ormai una formalità, ed il nativo di Cervera potrebbe seriamente impensierire un’altra leggenda del nostro motociclismo.

Marquez, secondo Agostini potrebbe superare anche i 15 titoli

Marc Marquez si avvicina dunque ad eguagliare i 9 titoli mondiali vinti da Valentino Rossi, un risultato che insegue ormai da diversi anni. Intervistato da “La Gazzetta dello Sport“, il leggendario Giacomo Agostini ha detto che il nativo di Cervera potrebbe anche battere il suo primato di 15 allori iridati vinti, a cui nessuno si è mai avvicinato: “Marc è capace di battere anche il mio record di 15 mondiali. Arrivarci non sarà facile, ma lui è un grande e si merita tutto. Di fronte ad un pilota del genere, bisogna inchinarsi e non certo fischiarlo“.

Agostini ha poi fatto riferimento a ciò che Marquez ha passato nel corso degli ultimi anni, tra i gravi infortuni e problemi fisici e la crisi tecnica della Honda, che poi è stata il trampolino di lancio per il ritorno al vertice con la Ducati: “Dobbiamo applaudirlo per ciò che sta facendo, anche perché ha attraversato momenti molto difficili, dai quali non era scontato uscire. E lui, pur di riuscire a vincere e di tornare davanti, ha rinunciato ai tanti soldi della Honda“.