Leclerc fa sperare i tifosi della Ferrari, ma c’è l’avvertimento: ecco la verità sulla SF-25 e sul gap dalla McLaren

Charles Leclerc ha portato a casa un inatteso terzo posto durante il Gran Premio del Belgio, alle spalle delle imprendibili McLaren. Il monegasco si è detto molto soddisfatto del risultato maturato nelle Ardenne.

Il Gran Premio del Belgio è andato in archivio nel segno della terza doppietta consecutiva per la McLaren, la prima a Spa-Francorchamps dal lontano 1999. Si tratta del successo numero 199 per il team di Woking, che continua a recuperare terreno sulla Ferrari, davanti a quota 248. Charles Leclerc ha lottato con i denti per strappare un positivo terzo posto, resistendo alla Red Bull di Max Verstappen. La magia, oltre alla qualifica, il monegasco l’ha fatta nei primi giri sul bagnato,. quando la sua SF-25 era chiaramente più lenta del campione del mondo a causa di un assetto più scarico.

Dopo aver ben gestito una situazione così critica, Leclerc è riuscito a tenere fuori dalla zona DRS l’olandese per tutta la gara, sino ad essere sul traguardo il primo degli altri, lontano da Oscar Piastri e Lando Norris. In condizione di asciutto, il gap sul passo è stato di meno di tre decimi di media, non male considerando che la pista è lunga 7 km, ma non è neanche poi troppo poco. C’è tanto lavoro da fare per riuscire a lottare per una vittoria, contro una MCL39 che sembra venuta già da un altro pianeta e che rischia di vincerle tutte.

Leclerc, la strada è quella giusta ma la McLaren è lontana

Intervistato ai microfoni di “SKY Sport F1” alla fine della gara di Spa-Francorchamps, Charles Leclerc è apparso molto orgoglioso di quanto fatto: “Pensavamo di arrivare quarti sulla carta, perché le McLaren vanno troppo forte e la Red Bull, soprattutto quella di Max, avevano un passo leggermente migliore del nostro sia nelle qualifiche della Sprint Race che poi nella gara. Alla fine abbiamo fatto qualcosa di molto buono con tutte le scelte giuste, possiamo riguardare positivamente a questo week-end senza rammarico“.

Leclerc ha invitato a non illudersi vista la superiorità dei rivali, pur guardando con ottimismo al futuro: “Se posso guardare in maniera positiva alla seconda parte dell’anno? Sicuramente sì, ma dobbiamo stare attenti a non creare aspettative sbagliate dall’altro lato. Siamo sulla strada giusta ma è ancora lunga per raggiungere la McLaren e la Red Bull di Max. Oggi lui non aveva aria pulita e siamo stati bravi a tenerlo dietro, ma spesso hanno più ritmo di noi. Dobbiamo continuare a spingere così perché stiamo lavorando bene“.