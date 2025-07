Il padre dei Marquez vuota finalmente il sacco: cosa succede tra Alex e Marc nel privato

Marc Marquez ha dominato la stagione 2025 sino ad oggi, ma anche il fratello Alex si è dimostrato molto competitivo ed è la sorpresa del campionato. Il padre Julià rivela un altro punto a loro favore.

Per il Circus della MotoGP sono ufficialmente iniziate le vacanze estive, in attesa del ritorno in pista previsto in Austria il 17 di agosto. Marc Marquez può guardare con ottimismo al futuro, dal momento che il vantaggio sul fratello Alex è di ben 120 punti, mentre Pecco Bagnaia ne paga ben 168. L’accoppiata Marc-Ducati factory è semplicemente imbattibile, ed al momento, solo l’Aprilia crede di poter dar realmente battaglia a questo tandem. Massimo Rivola, CEO della casa di Noale, ha speranze di avere una RS-GP presto in lotta con la Desmosedici GP25, cosa in cui i fan sperano.

La MotoGP sembra infatti tornata ai tempi in cui Marquez correva sostanzialmente in solitaria ai tempi della Honda, con la concorrenza condannata a lottare per il secondo posto. Come detto, Alex è stato la grande sorpresa di questa prima parte di stagione sulla Ducati del Gresini Racing, finalmente in grado di vincere in MotoGP con il trionfo nel GP di Spagna. Il padre dei due fratelli, Julià, si è detto particolarmente orgoglioso del lavoro dei due figli, affermando che la lotta diretta di quest’anno li abbia resi ancor più vicini tra di loro.

Marquez, secondo papà Julià sono ancora più uniti

Intervistato da “CNN Sports“, Julià Marquez, padre di Marc ed Alex, ha parlato della lotta tra i due fratelli: “Se sono preoccupato per la sfida che c’è tra loro? No, al contrario, la sfida li ha uniti ancora di più, loro hanno un ottimo rapporto, che è diventato ancora più stretto e forte. Ne sono molto orgoglioso, anche se so che a volte ci sono delle discussioni, ma è normale che ciò accada in una famiglia. Le discussioni durano cinque minuti, poi tutto torna alla normalità“.

A Julia è stato poi chiesto come viene gestita la rivalità tra i due fratelli Marquez sin dalla loro giovane età: “Io ho iniziato con i miei figli da piccoli, andavamo a tutte le gare insieme con i camper. Ci siamo allenati, abbiamo vissuto il motociclismo come una famiglia, tutti insieme. Ora mi piace stare al loro fianco, ma senza mai immischiarmi nelle loro faccende direttamente. Loro sono ottimi piloti ed in pista sanno come gestirsi, io sono il padre fuori dalla pista“.