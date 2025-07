MotoGP, rivelato il problema della Yamaha? Il pilota stupisce tutti con le sue dichiarazioni

La Yamaha è da tempo in difficoltà e non vince una gara da ben tre anni. Alex Rins prova a fare chiarezza sulla situazione della casa di Iwata, la quale fatica a trovare delle soluzioni.

Anche il 2025 si sta rivelando una stagione molto difficile in casa Yamaha, nonostante qualche passo in avanti mostrato in termini di prestazione pura. Fabio Quartararo ha ottenuto quattro pole position ed è giunto secondo al GP di Spagna, ma nel corso delle ultime gare, specialmente sul passo gara, la M1 è tornata a fare una gran fatica, venendo inghiottita dal gruppo dopo le consuete, ottime qualifiche del campione del mondo 2021. Come ben noto, la casa giapponese passerà al motore V4 il prossimo anno, mandando in pensione il quattro cilindri in linea.

L’obiettivo dei tecnici giapponesi è quello di effettuare step a livello di motore, un punto debole da ormai troppi anni in casa Yamaha, così da dare maggiore equilibrio alla moto e facilitare la vita ai piloti in fase di duello. Quartararo può ben poco in queste condizioni, mentre Alex Rins continua ad essere disperso a fondo classifica. Lo spagnolo non ha mai trovato il feeling con la M1, ed è apparso molto deluso dall’andamento di questa stagione, che segue la falsariga di quella passata.

Yamaha, Rins sul problema della M1 di difficile soluzione

Dopo il deludente 15esimo posto ottenuto a Brno, uno sconsolato Alex Rins ha parlato dei problemi della Yamaha: “Tutto è molto difficile da gestire, anche se so di poter sembrare ripetitivo. Abbiamo un problema di mancanza di grigi, di trazione, ed inoltre, ci spingiamo spesso troppo lontano per via di mancanza di potenza del motore. Così rischiamo di fare errori mentre proviamo a sorpassare, questo è il nostro problema più grande per ora e ci sono due strade da percorrere: o ci arrendiamo o continuiamo a lavorare“.

Rins ha poi aggiunto: “La differenza tra me e Fabio, ma anche con Jack, è che loro sono in grado di strappare qualche decimo più in qualifica e di qualificarsi meglio, c’è questa grande differenza con loro. La Yamaha sa qual è il problema in fabbrica, è simile a quello che abbiamo avuto ad inizio anno, ed anche durante la passata stagione, non sanno cosa dire. Conoscono il problema e stanno provando a migliorarlo, tutto qui. Sanno già che non spenderanno per quello che c’è già, stiamo aspettando il futuro in sostanza“.