Verstappen e la trattativa con Mercedes, Wolff a sorpresa vuota il sacco: la verità che cambia tutto

Si parla da settimane di un possibile approdo di Max Verstappen alla Mercedes, ma ora la situazione sembra essere cambiata. A Spa-Francorchamps è Toto Wolff a fare chiarezza sul futuro.

Dopo tre settimane di stop, la F1 torna in scena in quel di Spa-Francorchamps, la pista più bella a tecnica di tutto il campionato. Lo scorso anno, in pista vinse George Russell in una splendida doppietta Mercedes, ma il britannico fu poi squalificato, cedendo il successo a Lewis Hamilton. Il team di Brackley comunicherà presto le sue intenzioni future in chiave mercato, ma pare che il matrimonio con Max Verstappen non si farà, perlomeno non direttamente nel 2026.

La coppia attuale è composta da un Russell che sta disputando una super stagione, vincitore nel GP del Canada e presenza fissa nelle prime posizioni. Il britannico è in forte rimonta su Verstappen nella sfida per il terzo posto nel mondiale, dietro alle imprendibili McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, destinati a giocarsi in casa il titolo iridato. A pochi giorni dalla sfida in programma nelle Ardenne, Toto Wolff ha fatto chiarezza sul futuro, affermando che proprio in Belgio verrà presa la decisione definitiva sui piloti che verranno schierati l’anno prossimo.

Verstappen, Toto Wolff vuole confermare Russell ed Antonelli

Intervistato da “Orf” alla vigilia del Gran Premio del Belgio, Toto Wolff ha annunciato che la formazione piloti della Mercedes per il prossimo anno verrà decisa proprio in questo week-end: “La decisione della coppia di piloti per il 2026 non riguarda solamente la squadra, ma anche i piloti stessi, i quali vogliono conoscere la loro situazione. Abbiamo sempre cercato di rispettare questa regola e lo frame anche questa voglia. A Spa-Francorchamps sapremo con quale squadra vogliamo competere nel 2026. Non è ancora certo quando lo annunceremo“.

Secondo Wolff, la priorità è quella di confermare la coppia attuale, andando dunque ad allontanare la possibilità dell’arrivo di Max Verstappen: “Nelle ultime settimane si sono svolte le varie discussioni e tutti sono aggiornati. La direzione che stiamo prendendo è quella di continuare a lavorare con George e Kimi, questa è la priorità assoluto. Ovviamente non possiamo ignorare Max ed i suoi progetti per il futuro, ma non credo che ci saranno sorprese“. A meno di colpi di scena, dunque, la coppia di piloti del team di Brackley sarà ancora formata da George Russell ed Andrea Kimi Antonelli, i quali potrebbero avere una grande opportunità con i nuovi regolamenti tecnici.