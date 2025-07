Lorenzo svela il vecchio punto debole di Marquez: le parole dello spagnolo faranno tremare Bagnaia

Jorge Lorenzo è tornato a parlare di Marc Marquez, ammettendo la sua netta superiorità ed inquadrandone il punto debole, che oggi è invece ciò che lo rende imbattibile. Ecco le dichiarazioni del cinque volte iridato.

Dopo un’intensa prima parte di stagione, il Circus della MotoGP si gode un mese di vacanze, che porterà al Gran Premio d’Austria, in programma per il 17 di agosto prossimo. Marc Marquez ha 120 punti di margine sul fratello Alex e 168 su Pecco Bagnaia, al termine di 12 appuntamenti in cui ha letteralmente dominato la scena. Il nativo di Cervera, in sella alla Ducati ufficiale, ha vinto 8 gare ed 11 Sprint Race, lasciandone solo una ad Alex, vincitore al sabato in quel di Silverstone.

Nelle ultime cinque gare, Marc ha vinto sia la Sprint Race che la gara domenicale, portando a casa 185 punti su altrettanti disponibili. Inoltre, è diventato il primo pilota della storia della Ducati a vincere per cinque gare di fila, ma non basterebbe elencare tutti i record che ha ottenuto in questa prima parte di stagione per rendere bene l’idea della sua superiorità. Marquez fa semplicemente ciò che vuole sulla Desmosedici GP25, ed il tempo per lui non sembra essere passato rispetto a qualche anno fa, riprendendo il filone interrotto nel 2019.

Marquez, per Lorenzo non ha paura di nulla

Intervistato al podcast “Mig Babol” di Andrea Migno, sulla superiorità indiscussa di Marc Marquez si è espresso Jorge Lorenzo. Secondo il cinque volte iridato, Marc ha un gran vantaggio sui rivali: “Marc è un talento di natura, fisicamente è già molto forte di per sé, ed inoltre lavora molto sul suo fisico. Lui ha dei grandi riflessi, ed è quello che ha meno paura di farsi del male. Lui è fortissimo nelle curve a sinistra, cosa che non è facile. Il punto debole è proprio ciò che lo ha reso così forte, il fatto di non avere paura. In passato, ha commesso degli errori e questo gli ha tolto qualcosa“.

Come anticipato, il vantaggio di Marquez in classifica mondiale è pari a ben 120 punti sul fratello Alex, una differenza che appare incolmabile visti i valori in campo. Secondo Lorenzo, solo un evento avverso potrebbe riaprire le sorti di questa stagione: “Dal mio punto di vista, se non ci sarà una particolare disgrazia vincerà senza problemi questo mondiale, possiamo quasi dire che Marc è il campione del mondo 2025. Possono già fare la coppa con su scritto il suo nome“.