Caos in Red Bull, spunta il litigio decisivo: è coinvolto anche Verstappen

Max Verstappen è l’unica speranza rimasta ad una Red Bull in caduta libera, ma ora la situazione si sta complicando per via del clima tesissimo che si respira nel team. Negli ultimi giorni è emersa una verità sorprendente.

Per la Red Bull il Gran Premio del Belgio sarà l’ultima chiamata, in quello che è stato sin qui un mondiale molto difficile. Max Verstappen paga 69 punti di ritardo da Oscar Piastri, mentre il team di Milton Keynes è ormai condannato al quarto posto tra i costruttori. Ferrari e Mercedes sono ormai in fuga, per non parlare di una McLaren che ha da tempo ipotecato il secondo titolo consecutivo. La RB21 è una monoposto in regressione, e neanche i miracoli del quattro volte campione del mondo sono sufficienti per lottare per il successo.

L’ultima affermazione, maturata ad Imola, risale a due mesi fa, e quello di Spa-Francorchamps sarà il primo week-end senza Christian Horner, licenziato dalla Red Bull e con Laurent Mekies pronto a subentrare al suo posto. Il futuro di Verstappen potrebbe essere legato alla Mercedes ed il mercato è in fermento, mentre spunta una discussione avvenuta in quel di Silverstone tra vari membri della squadra anglo-austriaca.

Red Bull, lite tra Christian Horner e Jos Verstappen

Secondo quanto riportato dal sito web “F1-Insider.com“, solitamente una fonte molto affidabile, a Silverstone si sarebbe verificata una furiosa lite tra Christian Horner e Jos Verstappen, i cui rapporti sono molto tesi da diverso tempo. Il tutto è avvenuto a poche ore dalla pole position ottenuta da Super Max per il Gran Premio di Gran Bretagna, ma anche con soli un paio di giorni di anticipo rispetto all’annuncio, da parte della Red Bull, del licenziamento del team principal. La notizia del litigio è stata resa nota alle 21:00 di domenica, successivamente alla gara, e l’indomani si sarebbe verificato il terremoto interno al team.

Grazie ad un’altra fonte, vale a dire il “The Telegraph“, sono emersi altri importanti dettagli: “Vari testimoni hanno visto Jos litigare sia con Horner che con Paul Smith, il responsabile della comunicazione del team“. Dalle indiscrezioni circolate, pare che Jos fosse in disaccordo con quanto fatto da Smith nel lavoro con la stampa. Non è un caso, a questo punto, che lo stesso Smith abbia lasciato la Red Bull assieme ad Horner, oltre che ad Oliver Hughes, il responsabile del marketing del team di Milton Keynes. E la permanenza di Super Max nella squadra, nonostante l’addio di Horner, sembra tutt’altro che scontata al giorno d’oggi.