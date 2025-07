Agnelli, sai chi è il più ricco della famiglia? Non ci sono più dubbi, la differenza con gli altri è imbarazzante

La famiglia Agnelli può vantare una ricchezza di miliardi di euro, ed oggi andremo a scoprire chi è il più ricco in assoluto. Il membro che ha in mano le varie aziende ha un patrimonio esorbitante.

In Italia ci sono molte famiglie che vantano dei patrimoni che valgono miliardi di euro, e tra le più note in assoluto, spicca quella degli Agnelli. La ricchezza di questa casata nacque dal Settecento, quando gli antenati dei membri attuali iniziarono con alcune attività imprenditoriali, creando via via fortune sempre più importanti. Al giorno d’oggi, la famiglia torinese vanta una ricchezza impressionante, pari a miliardi di euro, ed è presente in diverse realtà del paese ed all’estero.

C’è il coinvolgimento nella Juventus mediante la gestione di Exor, che è proprietaria anche di case automobilistiche come la Ferrari ed il gruppo Stellantis, senza dimenticare l’editoria, la moda e molto altro ancora. Nelle prossime righe, andremo a scoprire chi è il membro più ricco della famiglia Agnelli, che può vantare un valore impressionante per quanto riguarda il proprio patrimonio. Non c’è alcun confronto fattibile con i parenti più stretti, la differenza è netta.

Agnelli, John Elkann vanta 2,8 miliardi di patrimonio

Secondo le stime di Forbes, all’interno della famiglia Agnelli c’è una persona che ha un potenziale economico ben più elevato rispetto agli altri. Stiamo parlando di John Elkann, che ha un patrimonio di 2,8 miliardi di dollari, ma è anche l’uomo con le maggiori responsabilità. In primis, è amministratore delegato del colosso Exor, la holding finanziaria che gestisce tutte le aziende di famiglia.

Inoltre, John è il presidente della Ferrari e del gruppo Stellantis, e tutte queste responsabilità le ha ereditate, in un certo senso, direttamente dal nonno Gianni. Fu proprio l’Avvocato ad eleggerlo come suo erede diretto nella gestione delle aziende di famiglia, anche se va detto che il figlio di Alain e Margherita Agnelli è un personaggio su cui non ci sono giudizi propriamente positivi, soprattutto da parte dei tifosi della Juventus e della Ferrari.

Guardando agli altri rappresentanti della famiglia, Lapo Elkann ha un patrimonio personale di qualche milione di euro, ma non è precisato ulteriormente. Secondo alcune fonti, il patrimonio di Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, sarebbe di circa 400 milioni di euro, ed anche lui non può certo competere con John. Vedremo se i loro eredi riusciranno ad espandere le ricchezze in futuro.