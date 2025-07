Lutto terribile nel mondo delle moto: se ne va un giovane talento, è dramma

Ancora una volta, il mondo delle moto è in lutto per la morte di un giovane talento, scomparso in pista nelle ultime ore. Ecco chi è scomparso e come sono andate le cose.

Il motorsport è pericoloso, ed ancora una volta, ha avuto occasione di dimostrarlo. Dopo la terribile morte di Borja Gomez, pilota spagnolo di JuniorGP, avvenuta in quel di Magny-Cours, un altro terribile lutto ha sconvolto il mondo delle moto. Le due ruote si confermano sicuramente più sicure rispetto al passato, ma il rischio zero non ci sarà mai, e farsi molto male o perdere la vita è ancora d’attualità.

Nelle ultime ore, è stata ufficializzata la morte di Pau Alsina, 17enne spagnolo che è scomparso durante un test, e che partecipava, a propria volta, al campionato JuniorGP. L’incidente mortale, a quanto si apprende, è avvenuto sul tracciato del MotorLand Aragon, in Spagna, nei pressi di Alcaniz, dove gareggia anche la MotoGP. Il pilota catalano era nato a Salent de Llobregat, vicino a Barcellona, nel 2008, e la sua vita è stata davvero troppo breve.

Moto, muore Pau Alsina durante un test di JuniorGP

Pau Alsina stava effettuando una giornata di test sul tracciato di Aragon, e come confermato dai media regionali, era al volante della sua moto quando qualcosa è andato storto. Pare che Alsina sia caduto sbattendo duramente la testa, con i soccorsi che sarebbero intervenuti prontamente. Tuttavia, i tentativi per salvargli la vita non sono andati a buon fine, ed è stato trasferito a Saragozza dove è stato sottoposto ad un’operazione di emergenza.

El motociclismo está de luto,Muere el piloto catalán de 17 años, PAU ALSINA,sufrió un accidente en Motorland(Aragón),Descansa Pau ❤️te recordaremos siempre. pic.twitter.com/yeXwsOvC0O — estela (@abierto_micro) July 22, 2025

Come anticipato, l’intervento è stato molto rapido, ma non è stato possibile fare nulla e la morte è stata confermata lunedì 21 luglio. Per Alsina, il 2025 era l’anno del debutto nel mondiale JuniorGP, ed occupava il 13esimo posto in classifica, con 15 punti portati a casa in quattro gare. Il suo miglior risultato era stato un ottavo posto nel secondo round di Jerez de la Frontera. Alsina correva anche nella MotoGP del CIV, il Campionato Italiano di Velocità, dove era al quarto posto nel campionato piloti, con un paio di podi conquistati sino ad oggi. Da parte di tutta la nostra redazione, ci stringiamo in un abbraccio virtuale alla famiglia, porgendo le nostre più sincere condoglianze in questo momento di dolore.