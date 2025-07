La Red Bull è al capolinea? Arriva la sentenza dell’ex F1, senza Verstappen saranno perduti

Dopo aver dominato i primi anni dell’era ad effetto suolo, la Red Bull è precipitata e può aggrapparsi solamente alla classe di Max Verstappen. Un ex F1 italiano emette la propria sentenza.

Con soli 172 punti conquistati, la Red Bull è al quarto posto nel mondiale costruttori, e 165 sono stati conquistati da Max Verstappen, unico baluardo di salvezza per il team di Milton Keynes. Gli altri 7 sono andati a Yuki Tsunoda, che dopo un discreto avvio non ha più trovato ritmo, scomparendo nelle zone basse della classifica, venendo spesso eliminato nella prima sessione di qualifica. La RB21 è lentamente diventata la quarta forza in griglia, e solamente il talento del figlio di Jos riesce, in alcune occasioni, a portarla oltre i propri limiti.

Nelle ultime settimane, si è a lungo discusso di un possibile addio di Verstappen alla Red Bull in direzione Mercedes, uno scenario a dir poco avvilente per il tema anglo-austriaco, che andrebbe così a perdere la sua unica certezza. Gli ex campioni del mondo hanno prima perso Adrian Newey, per poi licenziare Christian Horner, il cui ruolo di team principal verrà raccolto da Laurent Mekies. A parere di Riccardo Patrese, perdere Verstappen significherebbe crollare del tutto per i “bibitari”, che potrebbero finire nelle ultime posizioni dello schieramento.

Red Bull, per Patrese saranno in fondo alla griglia

Intervistato da “Prime Casino“, Riccardo Patrese non ha dato speranze alla Red Bull in caso di addio di Max Verstappen: “Se Adrian Newey non c’è più e Verstappen se ne va, il livello della Red Bull sarà quello di Tsunoda, in fondo alla classifica, dove si trova lo stesso Yuki. Al momento, la Red Bull sta ancora vivendo di rendita per ciò che ha fatto Newey, ma il prossimo anno arriverà una vettura del tutto nuova. Non sarà realizzata da Adrian, e senza Max che può fare la differenza, credo che saranno nelle retrovie“.

A parere del vice-campione del mondo di F1 1992, Verstappen potrebbe realmente lasciare la Red Bull per legarsi alla Mercedes: “Dal mio punto di vista, se Verstappen ne avrà l’occasione andrà alla Mercedes, perché allo stato attuale delle cose non credo possa essere felice di restare dove si trova. Solo per via della sua grande qualità di guida ha ottenuto qualche pole position e qualche vittoria quest’anno. Max sta facendo quello che io vidi fare a Schumacher e Senna ai miei tempi, è davvero eccezionale“.