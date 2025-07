Ferrari, scelto il team principal per il futuro: Elkann ha già pronto il contratto da firmare per lui

In casa Ferrari si guarda con ottimismo al Gran Premio del Belgio, che si correrà questo fine settimana a Spa-Francorchamps. Nel frattempo, si guarda anche al futuro con una scelta importante.

Dopo oltre due settimane di stop, la F1 si prepara a scendere in pista per il penultimo appuntamento che precede la pausa estiva, il Gran Premio del Belgio. La Ferrari arriverà a Spa-Francorchamps portando la nuova sospensione posteriore, deliberata dopo i 200 km di Filming Day effettuati al Mugello la scorsa settimana. Charles Leclerc e Lewis Hamilton si sono alternati al volante della SF-25, e dalle indiscrezioni, sembra che non abbiano sentito particolari differenze al volante.

Tuttavia, sarà da valutare l’impatto della nuova sospensione nel confronto con i diretti avversari, che non arriveranno nelle Ardenne a mani vuote. La Red Bull porterà diversi aggiornamenti, mentre la McLaren resta il punto di riferimento, pronta ad esaltarsi sui curvoni del tracciato belga. Nel frattempo, la Ferrari sta decidendo il proprio futuro, e sulla figura di Frederic Vasseur arrivano importanti aggiornamenti in queste ore.

Ferrari, sempre più probabile il rinnovo di Frederic Vasseur

L’estate è un momento molto importante in F1, perché la gran parte del mercato, sia di piloti che di tecnici e manager, si decide nei mesi più caldi dell’anno. Alla metà di giugno, “La Gazzetta dello Sport” aveva dato per certo l’addio di Frédéric Vasseur alla Ferrari, con Benedetto Vigna che, stando alle indiscrezioni, aveva scelto di sostituirlo con Antonello Coletta, gran capo della divisione endurance che ha vinto per tre volte di fila la 24 ore di Le Mans con l’Hypercar 499P.

Tuttavia, nelle ultime settimane sono arrivati accenni di smentita, tra indiscrezioni che parlavano di un nuovo contratto quinquennale per il manager francese, nel segno della continuità. Secondo quanto riportato nelle ultime ore da “Autosprint“, in un articolo a firma di Fulvio Solms, dalla Ferrari ci sarebbe la volontà di confermare Vasseur per il 2026, l’anno in cui faranno il loro debutto le nuove power unit in F1. Al momento, si è parlato solo di un rinnovo annuale, che avrebbe sicuramente senso in questo momento.

Lo staff tecnico che è al lavoro al progetto 2026 è stato scelto da Vasseur, e cambiare ora, in vista di una rivoluzione tecnica tanto impattante, potrebbe essere controproducente. Allo stesso tempo, un rinnovo annuale porterebbe all’apertura di possibili nuovi scenari nel caso in cui anche la prossima auto non dovesse essere competitiva, ed in quel caso, sarebbe giusto procedere ad un cambiamento.