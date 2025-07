Vettel, ammissione a sorpresa: può arrivare il grande ritorno e si pensa alla Ferrari

Sebastian Vettel si è ritirato dalla F1 ormai da 3 anni, e si è a lungo parlato di un suo possibile rientro, anche in chiave manageriale, con la Red Bull. Ora si aprono le porte ad una nuova possibilità.

Nel novembre del 2022, Sebastian Vettel decise di lasciare la F1 dopo due stagioni avare di risultati con l’Aston Martin, team al quale si legò dopo aver concluso l’esperienza in Ferrari. Come ha spesso sottolineato, il suo più grande rimpianto è stato il mancato raggiungimento del titolo con la Rossa, che nel 2017 e nel 2018 sembrava potesse essere un obiettivo alla portata.

In entrambe le occasioni, il quattro volte iridato condusse a lungo la classifica del mondiale, per poi doversi arrendere al binomio composto da Lewis Hamilton e dalla Mercedes, all’epoca imbattibile per chiunque. Nelle ultime ore, Vettel ha escludo del tutto la possibilità di tornare in F1, ma è probabile che molto presto lo rivedremo di nuovo al volante, in una delle categorie più in forma del momento nel panorama motorsportivo.

Vettel, l’obiettivo è correre la 24 ore di Le Mans

Intervistato da “Auto Motor und Sport“, Sebastian Vettel ha messo la pietra tombale sulle possibilità di un ritorno in F1 nelle vesti di pilota: “Per me la F1 è finita, ad un certo punto è giusto lasciare spazio agli altri, e si vede sopratutto con i debuttanti. Penso che sia positivo che un intero gruppo di piloti sia stato sostituito, il mio però non è un voto contro i piloti più anziani, ma un qualcosa che vada a favore dei giovani. In passato non mi importava quale dei piloti affermati non corresse più, la cosa principale era che io potessi trovare posto in griglia“.

L’obiettivo di Vettel è quello di correre la 24 ore di Le Mans, dove la Ferrari domina da tre anni con la 499P in classe Hypercar. Il tedesco ha già effettuato un test tempo fa al volante della Porsche 963, ed ha ammesso di voler debuttare nel FIA WEC: “Il mondiale endurance? Non voglio escludere la possibilità che possa venirne fuori qualcosa, ci sono già state delle discussioni, ma non sono andate in porto per qualche ragione. Con la giusta partnership e le giuste prospettive, potrebbe essere. Pensavo, come pilota, di non essere portato per le gare di durata, ma ora la vedo in modo diverso. Le trovo una sfida molto eccitante se penso alla struttura dell’equipaggio, il WEC è perfetto per me con otto gare, e sto cercando il giusto progetto“.