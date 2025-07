Dalla Cina arriva il primo SUV con l’optional più assurdo di sempre: il costo? Meno di 20mila euro

In Cina c’è una vera e propria ossessione per i SUV. L’ultimo modello proposto sul mercato ha un costo alla portata di tutti e presenta un accessorio unico.

Quando si parla di tecnologia, BYD sa dire sempre la sua con veicoli innovativi e tecnologici che sposano le fantasie più variegate di chi dall’auto cerca sempre qualcosa in più di un semplice mezzo di trasporto. Innovazione e infotainment per restare connessi sempre e in ogni luogo sono alla base dei modelli cinesi.

Chi prima di BYD aveva pensato ad un drone sul tetto della propria auto, come un’aquila ammaestrata sul braccio del padrone? Per mezzo del marchio Fang Cheng Bao, BYD ha proposto un nuovo SUV da circa 19.300 dollari. Il Tai 3 è il modello più accessibile della gamma Fang Cheng Bao. Si tratta di un SUV di lusso ma fatto per affrontare il fuoristrada più duro e i terreni più impervi. Un auto non certo concepita per il tragitto casa-lavoro.

Il Tai 3 vanta le seguenti dimensioni: lunghezza di 4.605 mm, una larghezza di 1.900 mm e un’altezza di 1.720 mm, con un’autonomia massima di 501 km, grazie a batterie di diversa capacità in base alle versioni. Anche la velocità di ricarica di questo modello raggiunge la potenza di 237 kW, ricaricabile in 18 minuti. Il SUV è spinto da un sistema di propulsione a doppio motore, capace di sprigionare fino a 310 kW di potenza, suddivisi in 200 kW al posteriore e i restanti 110 kW di potenza massima al motore anteriore, una macchina da guerra uscita da un film di fantascienza.

Le caratteristiche del SUV cinese

Il Tai 3 è dotato di una piattaforma per droni DJI che può essere configurata per essere posizionata sul tetto, l RWD Intelligent Driving Pro Edition equipaggia una batteria da 72,96 kWh. La versione più avanzata, denominata Drone Version, usa una batteria più potente da 78,72 kWh e ha un sistema drone integrato battezzato Ling Yuan. Innovazione e tecnologia anche a bordo: un sistema di infotainment con display da 15,6 pollici, un cruscotto dallo stile minimal, un frigorifero e anche un karaoke.

Tante soluzioni all’avanguardia che non hanno un costo proibitivo. I prezzi partono da 139.800 yuan (circa 19.300 dollari) della versione base ai 203.800 yuan (circa 28.000 dollari) della versione più accessoriata. Il futuro con BYD lo si vive adesso.