L’ascesa di BYD non si arresta: nuovo piano per dominare in Europa

Il colosso cinese BYD sta avendo un exploit sul mercato con pochi precedenti storici. E’ pronto a lanciare un nuovo brand in Europa.

Il mercato dell’auto è cambiato. I top brand europei sono in una morsa tra i sempre più forti marchi asiatici e i dazi che ha deciso di imporre il nuovo Presidente degli Usa, Donald Trump. Uscirne non sarà facile perché c’è una grande distanza tra la crescita di marchi emergenti e la situazione finanziaria di vecchi colossi che stanno facendo fatica ad adeguarsi ai nuovi standard in nome dei principi green tanto cari ai burocrati dell’Unione Europea.

La BYD ha archiviato lo scorso anno con risultati da sogno. Con 4,25 milioni di veicoli immessi sul mercato è andata oltre il loro target di 4 milioni prefissato. I fatturati sono schizzati alle stelle con 1,76 milioni di full electric. Il colosso non solo ha puntato sulle EV come l’Atto 2 ma sta ottenendo numeri da favola con le nuove auto ibride. L’azienda cinese ha marcato una crescita del 41% rispetto all’anno precedente (Phev +73%), mettendo nell’ombra i diretti competitor. Nel 2025 la clientela ha subito risposto alle proposte, sempre in mercati europei il paragone con Tesla è evidente. Complici le prese di posizione politiche di Elon Musk, il brand californiano sta crollando, mentre quello cinese sta crescendo.

Nel 2025 la BYD farà il passo definitivo sul major californiano e tutti gli altri marchi storici. La differenza sta tutta nella capacità di attingere a materie prime infinite. Di sicuro le condizioni dei lavoratori in Cina non sono paragonabili a quelle degli europei. Le EV nel Vecchio Continente risultano, particolarmente, care e fuori la portata della fascia media. I produttori cinesi avranno il vantaggio di poter garantire tecnologie top al giusto prezzo. La galassia di BYD è davvero ampia e tra i vari marchi spicca anche Denza, caratterizzato da powertrain potenti e interni futuristici.

BYD, previsto il lancio di Denza in Europa

Il marchio sarà presentato nel corso della Milano Design Week, in programma dal 7 al 13 aprile. “Con innovazioni esclusive e un design raffinato, Denza incarna l’arte e la scienza della mobilità moderna. Ogni dettaglio è stato progettato per esprimere eleganza e prestigio, utilizzando i materiali più pregiati, che rispondono al desiderio di qualità premium e comfort“, ha sancito un comunicato della BYD.

Per toccare con mano i primi modelli occorrerà un po’ di pazienza. Il top di gamma è la Z9 GT, un’auto a metà tra una station wagon e una shooting brake con 5,19 metri di lunghezza e un passo enorme di 3,12 metri. Firmata dall’ex designer Audi e Alfa Romeo Wolfgang Egger, ha uno stile all’avanguardia. L’abitacolo è caratterizzato da cinque display e due frigoriferi di bordo, uno anteriore da 4 litri e uno posteriore da 10 litri. In Cina è stata proposta in versione ibrida plug-in da 870 CV o full electric da 965 CV. L’autonomia varia da 201 km in modalità elettrica per la PHEV fino a 630 km per la versione a batteria per performance da supercar.