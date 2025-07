MotoGP GP Repubblica Ceca, Gara: Marquez banchetta a Brno e chiude il mondiale, Bezzecchi fa sognare l’Aprilia

La MotoGP torna a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, dove trionfa ancora Marc Marquez. Secondo Marco Bezzecchi con Bagnaia giù dal podio, erroraccio di Alex Marquez che si ritrova subito fuori.

La MotoGP ha fatto la propria riapparsa sul tracciato di Brno, per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Marc Marquez ha piazzato la quinta vittoria consecutiva, chiudendo, di fatto, i conti in chiave mondiale. Suo fratello Alex si è infatti ritirato essendo piombato addosso a Joan Mir neri primi giri, ritrovandosi costretto al ritiro e perdendo punti pesanti. Il #93 di casa Ducati è stato per alcuni giri alle spalle di Marco Bezzecchi e della sua Aprilia, per poi tornare a dettare legge poco prima di metà gara.

Da quel momento in poi, non c’è stato più nulla da fare per il “Bez”, comunque molto bravo a confermarsi ormai una presenza costante sul podio, in sella ad una RS-GP che si è decisamente avvicinata alla Desmosedici GP25. Terza piazza per la KTM di Pedro Acosta, che è tornato sul podio della MotoGP dopo oltre un anno di assistenza, ottimo a resistere al ritorno di Pecco Bagnaia nel finale.

Partito dalla pole position, Pecco è stato ancora una volta deludente, venendo battuto, sulla moto migliore in assoluto, da Aprilia e KTM. Sulla posizione del tre volte campione del mondo, dopo quest’ennesima delusione, ci sarà molto da riflettere. Quinto Raul Fernandez sull’Aprilia Trackhouse, a conferma del gran potenziale della casa di Noale. Sesta la Yamaha di Fabio Quartararo, che poco può sulla M1. Ottimo il settimo posto di Jorge Martin al rientro, seguito da Fermin Aldeguer e Brad Binder. Chiude la top team un grande Pol Espargarò, wild card della casa di Mattighofen in pista in questo week-end al posto di Maverick Vinales fermo per infortunio.

MotoGP, Marquez supera Bezzecchi e si invola

Il ritorno della MotoGP a Brno vede Pecco Bagnaia scattare dalla pole position, incalzato da Marc Marquez. Ancora una volta, la leadership del tre volte campione del mondo dura pochissimo, ma è Marco Bezzecchi a strappargli il comando, seguito poco dopo dal nativo di Cervera. Disastro per Alex Marquez, che pone fine ad un week-end difficile perdendo il controllo della sua Ducati franando addosso a Joan Mir, costringendo entrambi al ritiro.

Bagnaia cede il passo anche a Pedro Acosta ed Enea Bastianini, ma poco dopo, il rider riminese cade mentre occupava un’ottima quarta posizione. Un peccato, perché dopo il terzo posto nella Sprint Race poteva entrare nuovamente in lotta per il podio. Dopo un interessante duello, Marquez sale in cattedra all’ottavo giro allungando su Bezzecchi, il quale deve vedersela con Acosta per difendere la seconda piazza.

Quello del nativo di Cervera è un ritmo insostenibile per la concorrenza, con Bezzecchi che deve stringere i denti per tenere dietro un ottimo Acosta. Molto positiva la prova di Jorge Martin con l’Aprilia, al ritorno dopo tre mesi di stop, visto che occupava la settima piazza. Succedo poco nel finale, Marquez veleggia e trionfa davanti a Bezzecchi ed Acosta, mentre Bagnaia si ritrova ancora una volta giù dal podio. Prossimo appuntamento a Spielberg il 17 di agosto.