MotoGP, GP Italia: Marquez imperiale, Bagnaia crolla giù dal podio dopo lo spettacolo iniziale

Marc Marquez è stato implacabile al Mugello ed ha trionfato nuovamente, davanti al fratello Alex ed a Fabio Di Giannantonio. Quarta posizione per un Pecco Bagnaia combattivo all’inizio, ma poi troppo lento sul passo.

Il numeroso pubblico accorso al Mugello per il Gran Premio d’Italia non ha fatto il miracolo. Marc Marquez ha dettato legge imponendosi per la seconda volta in carriera in Toscana, dove non saliva sul gradino più alto del podio da ormai 11 anni. Lo spagnolo di casa Ducati prosegue nel suo allungo iridato, anche se il fratello Alex non molla ed è di nuovo secondo, confermandosi in gran forma. Il podio lo completa Fabio Di Giannantonio, autore di un finale di gara davvero eccezionale.

Negli ultimi giri, Di Giannantonio si è liberato di Pecco Bagnaia, in grado di sfidare i Marquez nei primi giri, ma poi crollato alla distanza, sino a finire addirittura giù dal podio. Quinto Marco Bezzecchi in sella all’Aprilia, seguito da Franco Morbidelli e da Raul Fernandez. Può ben poco Pedro Acosta in sella ad una KTM non prestazionale, costretto ad accontentarsi di un mesto ottavo posto. Chiudono la top ten Brad Binder ed Ai Ogura.

MotoGP, Marquez ammutolisce i sogni del Mugello

Al Mugello è grande spettacolo per un nuovo round della MotoGP, sotto un cielo non certo soleggiato. Marc Marquez viene scavalcato al via da un Pecco Bagnaia molto combattivo, voglioso di dare un senso ad una stagione molto deludente sino ad oggi. I due si sfidano sul ritmo ed a suon di sorpassi nel corso dei primi giri, scambiandosi in diverse occasioni la prima posizione. Tuttavia, il sogno del tre volte iridato dura poco, visto che il passo del nativo di Cervera si conferma di un’altra categoria.

Dopo pochi passaggi, Bagnaia viene scavalcato anche da Alex che si porta al secondo posto, prendendo poi anche il comando, salvo poi dover cedere alla netta superiorità di suo fratello. Marc, dunque, si riporta davanti a tutti imprimendo un ritmo insostenibile, con suo fratello ad inseguire, confermandosi la seconda forza di questo campionato, su una Ducati del Gresini Racing sempre al top.

Il finale è tutto in salita per Bagnaia, con una gomma in evidente sofferenza che lo costringe a perdere terreno dai primi. Pecco viene scavalcato anche da Fabio Di Giannantonio, perdendo la posizione sul podio, una delusione cocente per il rider di Chivasso, che ormai deve pensare solamente a difendere il terzo posto nel mondiale. Marquez vola a vincere ed allunga ulteriormente sul fratello, in una cavalcata a dir poco trionfale per i due spagnoli. Prossimo appuntamento ad Assen domenica prossima.