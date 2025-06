Valentino Rossi alla caccia della storia: vuole la vittoria, i rivali sono già avvisati

La 24 ore di Le Mans scatterà questo pomeriggio alle ore 16:00, e tra i protagonisti più attesi c’è anche Valentino Rossi, che scatterà dal terzo posto in classe LM GT3. Ecco le sue sensazioni in vista della gara.

Dopo una lunga attesa, finalmente è arrivato il momento più atteso di tutto l’anno. La 24 ore di Le Mans 2025 scatterà alle ore 16:00 di oggi, con una prima fila assolutamente inedita. Davanti a tutti scatteranno le due Cadillac dell’Hertz Team Jota, con la V-Series #12 in pole position grazie ad Alex Lynn. Dando un’occhiata alla classe LM GT3, Valentino Rossi scatterà dalla terza casella, dopo aver ottenuto, lui stesso, il tempo nella sessione di Hyperpole, al volante della BMW M4 GT3 #46 del team WRT.

Il “Dottore” condividerà l’auto con Ahmad Al Harthy e Kelvin van der Linde, ed è stato autore di un’ottima performance nel momento in cui contava, pur non potendo nulla contro gli altri due italiani che hanno chiuso davanti a lui. La pole position è stata appannaggio del nostro Mattia Drudi, a bordo dell’Aston Martin #27 dell Heart of Racing Team, seguito dalla Ferrari #21 di Vista AF Corse, affidata ad Alessio Rovera. Valentino Rossi, alla sua seconda esperienza alla 24 ore di Le Mans, vuole riscattare lo sfortunato ritiro dello scorso anno, e ci sono tutte le carte in regola per poterlo fare.

Valentino Rossi, il podio è un obiettivo realistico

Durante la conferenza stampa andata in scena prima delle qualifiche, Valentino Rossi ha raccontato le proprie ambizioni e la magia di guidare a Le Mans: “Le Mans è sempre speciale, è un fine settimana diverso dagli altri, con le GT3 è fantastico girare qui. Abbiamo iniziato a provare qualcosa di serio per la gara. Partire davanti è un aspetto positivo ed è tutto più facile, voglio girare di notte perché ti aiuta molto a capire cosa fare in determinate situazioni. Lo scorso anno siamo stati sfortunati, ma fino all’incidente eravamo stati molto forti. Vogliamo stare nelle posizioni di vertice e speriamo di lottare per il podio“.

Valentino Rossi ha poi lodato il lavoro del team WRT, che ha permesso alla BMW M4 GT3 di crescere: “La macchina non è male, l’abbiamo migliorata dallo scorso anno grazie al lavoro del team. Abbiamo fatto progressi sotto il profilo della stabilità e dell’elettronica, ora si può spingere maggiormente. Il feeling è buono, anche se è difficile capire come siamo messi rispetto agli altri. Le Ferrari e le Porsche sembrano molto forti“.