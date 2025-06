Leclerc lascia la Ferrari? Arriva l’indiscrezione che spaventa i tifosi, Charles è ad un bivio

La Ferrari è un flop anche nel 2025, ed ora è Charles Leclerc ad essere giunto al limite della pazienza. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il monegasco potrebbe presto lasciare la Rossa e trasferirsi altrove.

Il matrimonio tra Charles Leclerc e la Ferrari potrebbe finire anzitempo, almeno in base alle ultime indiscrezioni. Il monegasco è stanco delle promesse non mantenute dalla sua squadra, con la quale ha vinto solamente otto gare dal 2019 ad oggi. Nessuno si sarebbe mai aspettato di non vedere un talento di questo livello in lotta per il titolo per tutte queste stagioni. L’illusione del 2022 è durata solo poche gare, e neanche l’avvento di Frederic Vasseur, a giudicare dall’andazzo del 2025, ha portato i suoi frutti.

L’inverno scorso è stato un susseguirsi di proclami, con tanto di festa andata in scena a Milano prima del via del mondiale a Melbourne, quasi come se la Ferrari avesse già vinto entrambi i titoli mondiali. Ed invece, dopo Barcellona, la Rossa paga 197 punti di ritardo dalla McLaren, bastonata come se nulla fosse da un team che sino a due anni fa occupava le ultime file dello schieramento. Leclerc ha giustamente esaurito la pazienza, ed è difficile pensare che questo matrimonio possa andare avanti, visto che di prospettive di crescita, anche in chiave 2026, non ce ne sono.

Leclerc, l’addio causato dalla poca fiducia per la Ferrari 2026

Nell’articolo pubblicato ieri mattina sulle colonne del “Corriere della Sera“, a firma di Giorgio Terruzzi e Daniele Sparisci, sono stati riportati dubbi in merito alla permanenza di Charles Leclerc in Ferrari: “Dal cerchio più ristretto qualcuno si è lasciato sfuggire interrogativi a proposito del contratto che lo lega alla Ferrari fino al 2029. La sua fiducia non sembra più totale, rivive crisi cicliche. Si guarda intorno senza più escludere accordi con altri team. Il suo timore è ritrovarsi su una Ferrari che faticherà anche nel nuovo ciclo tecnico“.

Ma nel caso in cui Leclerc dovesse dare l’addio alla Ferrari, quale sarebbe la sua prossima destinazione? Secondo quanto riportato, la Mercedes è la grande favorita, visto che il rinnovo con George Russell non è ancora stato firmato, ed è probabile che Max Verstappen resti in Red Bull. Inoltre, bisogna ricordare che Toto Wolff ha sempre mostrato grande apprezzamento per il monegasco. Dunque, la permanenza del #16 a Maranello, nonostante le tante dichiarazioni d’amore, non è più così scontato, e dare torto a Charles, viste le imbarazzanti prestazioni del Cavallino, sarebbe da folli.