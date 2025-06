Ferrari, si pensa già al 2026? Arriva il suggerimento di Hamilton: a Maranello rischiano di gettare la spugna

La Ferrari ha sbagliato nuovamente tutto con la SF-25, una monoposto deludente e lontana anni luce dalla dominante McLaren. Lewis Hamilton ha fornito un consiglio alla sua squadra, che potrebbe puntare sul prossimo anno.

Anche il 2025 è un anno deludente per la Ferrari, ed il mantra di pensare all’anno prossimo inizia ad incombere. La SF-25 non subisce sviluppi tecnici e le prestazioni sono quelle che sono, con il solo Charles Leclerc in grado di cavare qualche ragno dal buco, lottando come un leone ogni domenica. Dall’altra parte del box c’è il vecchio leone Lewis Hamilton, che più che altro sembra un cucciolo spaurito, divorato da un compagno di squadra molto meno blasonato, ma che sta stravincendo il confronto interno.

Sino a questo momento, l’avvento di Hamilton in Ferrari è stato un flop. Come scusa, non basta dire che l’auto non è competitiva o che Sir Lewis non si sia adattato. Parliamo di un sette volte campione del mondo, non esiste che il problema sia l’adattamento alla monoposto. Anche negli ultimi anni in Mercedes, Lewis aveva avuto problemi con le monoposto ad effetto suolo, ed ormai dà l’impressione di essere competitivo solo quando tutto gira a meraviglia, come ha dimostrato la Sprint Race di Shanghai. Per il resto, non riesce più a fare la differenza.

Ferrari, Hamilton sottolinea la mancanza degli sviluppi

Nella conferenza stampa di Barcellona, Lewis Hamilton è sembrato voglioso di consigliare la Ferrari sul dà farsi, sottolineando che da diverse gare, sulla SF-25, non stiano arrivando novità tecniche: “Non so quali aggiornamenti ci saranno in arrivo, ma è da tempo che non ne riceviamo uno. Continueremo a spingere con quello che abbiamo, ma prima che sia troppo tardi, direi che è giusto concentrarci sul prossimo anno. Stiamo costruendo le basi quest’anno, imparando a conoscere gli strumenti, i nostri processi e le strutture. L’obiettivo è quello di avere la macchina che vogliamo avere veramente quando arriverà il prossimo anno“.

Hamilton ha poi aggiunto: “Non dipende ad mesi, stiamo lavorando sull’auto del prossimo anno e non posso dire se saremo al 100% o meno. Per quello che mi immagino, il campionato del prossimo anno è tutto aperto. Questo è molto più difficile da vincere, ma non è ancora chiusa“. La Ferrari paga 197 punti dalla McLaren, ormai tranquillamente avviata verso la doppietta iridata, ed a Maranello già si pensa al prossimo anno. Lo stesso, squallido scenario che va avanti da quasi 20 anni.