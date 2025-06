MotoGP GP Aragon, Sprint Race: Marquez senza concorrenza, imbarazzante prova di Bagnaia

La Sprint Race della MotoGP ad Aragon vede imporsi Marc Marquez, che ha letteralmente passeggiato davanti a suo fratello. Fuori dai punti Pecco Bagnaia, mentre è ottima la rimonta di Marco Bezzecchi che partiva in fondo.

La MotoGP è scesa in pista in quel di Aragon per la Sprint Race, dove non c’è stata mai lotta per la vittoria. Marc Marquez ha dettato legge vincendo ancora una volta, precedendo il fratello Alex ed allungando a +27 nella classifica mondiale. Il rider del Gresini Racing era passato in testa al via, ma dopo qualche giro al comando, non ha potuto nulla per rispondere all’attacco del pilota del team factory Ducati. Su questo tracciato, semplicemente, non c’è niente da fare contro la furia del nativo di Cervera.

Il podio è tutto spagnolo, grazie all’eccellente terzo posto portato a casa dal rookie Fermin Aldeguer, terzo sull’altra Ducati del team di Nadia Padovani. Quanta piazza per Franco Morbidelli con la prima Ducati del team VR46, in grado di resistere nel finale all’ottima KTM di Pedro Acosta, seguito da Fabio Di Giannantonio e da Maverick Vinales. Ottavo in rimonta Marco Bezzecchi sull’Aprilia, che ha mostrato un ottimo ritmo essendo partito solamente 20esimo. Dietro di Lui Brad Binder e Raul Fernandez

Disastrosa, ancora una volta, la prova di Pecco Bagnaia, crollato ora a -84 lunghezze dal compagno di squadra nel mondiale. Il tre volte campione del mondo non è andato oltre un insufficiente 12esimo posto, dopo aver preso il via dalla quarta piazza. A questo punto, viene da chiedersi quanto, realmente, Pecco meriti la sella della Ducati ufficiale, ed in chiave futura non potranno mancare gli interrogativi.

MotoGP, Marquez va in fuga mentre Bagnaia affonda

Pole position da sogno per Marc Marquez in quel di Aragon, in un week-end dove è riuscito a fare una netta differenza rispetto ai rivali. Lo scatto di Alex è però perfetto e lo vede salire al comando delle operazioni, davanti ad un ottimo Franco Morbidelli. Scivola in terza piazza, invece, il nativo di Cervera, mentre Pecco Bagnaia perde posizioni scivolando ottavo.

Marquez ci mette un giro per scavalcare Morbidelli, mentre avviene un contatto alla Curva 12 tra Jack Miller e Joan Mir, i quali finiscono in fondo al gruppo. I due fratelli fanno il vuoto davanti a tutti, mentre è imbarazzante il ritmo di Bagnaia, passato anche da Maverick Vinales, risultando così l’ultima Ducati in classifica. Con il passare dei giri, il tre volte campione del mondo crolla fuori dalla zona punti, in quello che è il punto più basso della sua stagione.

Nel frattempo, Marc passa al comando dopo 6 giri e scappa via, imponendo un passo insostenibile per tutti. Da sottolineare la super rimonta di Marco Bezzecchi con l’Aprilia, che, partito 20esimo, è risalito sino alla zona punti. Nel finale, Fermin Aldeguer va a prendersi il terzo posto firmando un podio tutto spagnolo, grazie ad uno splendido sorpasso ai danni di Morbidelli nella fase finale della corsa. Quinto Pedro Acosta sulla KTM. Alle 14:00 di domani la partenza della gara.