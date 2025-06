Verstappen scorretto come Schumacher? Arriva l’attacco dell’ex F1: parole pesantissime sul campione

Max Verstappen è nuovamente finito nell’occhio del ciclone per la ruotata rifilata a George Russell durante la gara di Barcellona. Un ex pilota di F1 paragona Super Max a Michael Schumacher.

Il Gran Premio di Spagna ha visto Max Verstappen chiudere al decimo posto dopo una penalità di 10″ comminatagli dai commissari di gara, a causa della collisione avvenuta con George Russell. Nel momento in cui il muretto box della Red Bull gli ha chiesto di restituire la posizione al britannico della Mercedes, il quattro volte iridato ha perso la testa. L’olandese ha intenzionalmente colpito il rivale, ed i giudici di gara hanno così pensato di aggiungere dei secondi al tempo finale della sua gara, facendolo scivolare ai margini della zona punti.

Considerando la vittoria di Oscar Piastri, il mondiale del nativo di Hasselt è ora tutto in salita. Verstappen paga ben 49 punti di distacco rispetto al leader della classifica, e considerando la superiorità tecnica della McLaren, una rimonta appare quasi impossibile. Dopo la gara di Barcellona, non sono mancate pesanti critiche al quattro volte iridato, con Nico Rosberg che ha reclamato la bandiera nera per il contatto con Russell. Anche un ex F1 è d’accordo, ed ha paragonato quanto fatto dal figlio di Jos con una scorrettezza di Michael Schumacher, risalente ormai a quasi tre decenni fa.

Verstappen, Herbert lo paragona a Schumacher

Intervistato da “RoobetAlternatives“, l’ex F1 Johnny Herbert è stato molto duro sul comportamento di Max Verstappen, suggerendo che avrebbe meritato la squalifica: “La bandiera nera era da prendere in considerazione per quella manovra, i commissari ed il direttore di gara avrebbero dovuto pensarci. Bisogna porre decisamente un freno a questo tipo di guida aggressiva, chiunque può andare a sbattere contro un’altra vettura, ma è del tutto sbagliato andare ad urtare in maniera intenzionale un altro pilota“.

Herbert ha paragonato quanto fatto da Verstappen all’atteggiamento tenuto da Michael Schumacher nel 1997, quando urtò volutamente Jacques Villeneuve nella gara decisiva per l’assegnazione del titolo mondiale, a Jerez de la Frontera: “Cose di questo tipo sono avvenute in passato, con Ayrton Senna ed Alain Prost, con Michael Schumacher e Damon Hill, ed anche con Jacques Villeneuve. Nell’incidente del 1997, Schumacher è stato squalificato, mi piace pensare che anch’io sia stato un pilota duro ma corretto. Anche Max lo è, ma domenica ha superato il limite. Non voglio vedere cose così, ed anche gli altri piloti la pensano in questo modo. Sono cose che in F1 non hanno cittadinanza, la penalità di 10″ è stata insufficiente“.