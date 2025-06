F1 GP Spagna, Gara: Piastri passeggia e batte Norris, Leclerc eroico mentre Hamilton è disastroso

Il Gran Premio di Spagna va ad Oscar Piastri, dominatore davanti a Lando Norris. Eroica prova di Charles Leclerc che si prende un grande podio. Quarto Russell seguito da Hulkenberg ed uno spento Hamilton.

Il Gran Premio di Spagna, quello in cui ha fatto il proprio esordio la nuova direttiva tecnica per impedire la flessione delle ali, ha visto dominare Oscar Piastri dettare legge, al volante di una McLaren imprendibile, riportando a quota 10 i punti di vantaggio su Lando Norris. Il britannico non ha mai avuto il passo per impensierire il compagno di squadra, ma questa tappa iberica ci conferma che non c’è niente da fare per nessun rivale.

Scorrendo la classifica, va sottolineato il terzo posto portato a casa da Charles Leclerc sulla Ferrari, autore di una bella rimonta dal settimo posto, che gli ha permesso di strappare il terzo podio di questo campionato. Nonostante gli enormi limiti della SF-25, il monegasco è sempre l’ultimo a mollare, ed il Cavallino è ora al secondo posto nel mondiale costruttori. Quarto posto per la Mercedes di George Russell, davanti all’eroica Kick Sauber di un Nico Hulkenberg spaziale.

Pensate che il tedesco si è anche permesso di superare in pista Lewis Hamilton a pochi giri dalla fine, relegando il sette volte iridato al sesto posto. Settima la Racing Bulls di Isack Hadjar, mentre l’Alpine di Pierre Gasly è ottava. Primi punti stagionali per Fernando Alonso che è nono con l’Aston Martin. Max Verstappen chiude la top ten a seguito della penalità di 10 secondi presa alla fine, una decisione discutibile legata ad un contatto con Russell.

F1, Leclerc artiglia un podio insperato a Barcellona

A Barcellona va in scena il nono atto della stagione di F1 targata 2025, con Oscar Piastri che scatta benissimo al volante della su McLaren. Max Verstappen si libera di un Lando Norris ancora una volta debole al via, mentre le Ferrari scavalcano le Mercedes, salendo al quarto posto con Lewis Hamilton ed al quinto con Charles Leclerc. I due del Cavallino si danno battaglia per diversi giri, con il muretto che inspiegabilmente attende diversi giri per chiedere al sette volte iridato di cedere il passo al compagno di squadra.

Norris scavalca facilmente Verstappen al 13esimo passaggio, rendendo bene l’idea di quanto sia superiore la McLaren, in barba alla nuova direttiva tecnica che avrebbe dovuto rallentare la MCL39. Subito dopo aver subito il sorpasso, l’olandese viene richiamato dalla Red Bull per la prima sosta, montando un nuovo set di gomme Soft. Super Max spariglia dunque le carte, e dopo la prima tornata di pit-stop va al comando. Al 30esimo giro si ferma per una seconda sosta montando le Medie, ritornando in pista alle spalle di un ottimo Leclerc.

Il monegasco fa una grande differenza, ancora una volta, nei confronti di Hamilton, chiamato a gestire la sua posizione nei confronti di George Russell. La tattica a tre soste di Verstappen non paga, dal momento che le McLaren mantengono le loro posizioni davanti a tutti. In Ferrari si addormentano e Russell piazza l’undercut, strappando la quinta piazza ad Hamilton. Un colpo di scena sopraggiunge a 10 giri dalla fine, quando Andrea Kimi Antonelli finisce fuori dalla pista per un guasto alla power unit.

La Safety Car entra in pista e ricompatta il gruppo. I big vanno ai box montando la gomma Soft, ma è nuovamente Verstappen a sorprendere, puntando su una Hard nuova. Leclerc svernicia Verstappen alla ripartenza, sfruttando quella gomma Dura che non permette al campione del mondo di trovare grip. Contatto tra Super Max e Russell alla prima curva, ma senza grandi conseguenze.

A Verstappen viene detto di cedere la posizione a Russell, ma i due si prendono in pieno ancora nel momento in cui l’olandese procede a far andare il rivale. Hamilton viene addirittura passato da un eroico Nico Hulkenberg sulla Kick Sauber, scendendo al settimo posto. Piastri vola via e vince davanti a Norris, mentre Leclerc resiste all’ultimo assalto di Russell e chiude sul podio. Verstappen si prende 10 posizioni di penalità e finisce al decimo posto. Prossimo appuntamento a Montreal tra due settimane.