F1 GP Spagna, Qualifiche: Piastri guida il dominio McLaren, Ferrari lontane

Le qualifiche del Gran Premio di Spagna consegnano la pole position ad Oscar Piastri, che batte Lando Norris. Terzo Max Verstappen, mentre la prima delle Ferrari è quella di Lewis Hamilton, Charles Leclerc è solo settimo.

La nuova direttiva tecnica introdotta dalla FIA per limitare la flessione delle ali non ha cambiato minimamente i valori in pista. Le McLaren hanno dettato legge a Barcellona, con Oscar Piastri in pole position seguito dal compagno di squadra Lando Norris. L’australiano, leader del mondiale, ha girato in 1’11”546, staccando di 209 millesimi il suo principale rivale, che è mancato proprio nel Q3. Le MCL39 hanno dominato siglando la seconda doppietta stagionale in qualifica, con la Red Bull di Max Verstappen terzo ad oltre tre decimi.

Il campione del mondo ha fatto lo stesso tempo al millesimo della Mercedes di George Russell, che però lo ha staccato dopo di lui. Quinta la prima Ferrari di Lewis Hamilton, attardata di mezzo secondo, seguito da Andrea Kimi Antonelli e Charles Leclerc. Il monegasco ed il Cavallino hanno forse sbagliato il timing dell’ultimo tentativo, girando in anticipo rispetto agli altri e perdendo l’ultima evoluzione del tracciato che avrebbe potuto valere qualche posizione in più in griglia. Stesso errore anche per l’Aston Martin di Fernando Alonso che chiude la top ten. Ottava l’Alpine di Pierre Gasly davanti alla Racing Bulls del solito Isack Hadjar, bravissimo ancora una volta essendo un esordiente.

F1, giornata deludente per Carlos Sainz e Yuki Tsunoda

Temperature elevatissime a Barcellona, dove si disputano le qualifiche del Gran Premio di Spagna. Sin dal Q1, la McLaren palesa la sua superiorità, mentre ci sono delle sorprese anche nella parte bassa della classifica. Yuki Tsunoda chiude ultimo al volante della Red Bull, l’ennesima brutta figura per i secondi piloti che vengono messi al volante della seconda monoposto del team di Milton Keynes. In tal senso, ci sarà da riflettere molto all’interno della squadra di Christian Horner. Fuori anche la Kick Sauber di Nico Hulkenberg davanti alla Haas di Esteban Ocon. Pessimo sabato per Carlos Sainz sulla Williams, 18esimo nella sua gara di casa, davanti all’Alpine di Franco Colapinto.

La dittatura dele McLaren viene ribadita durante il Q2, con gli avversari che restano staccati dal tandem di testa. Resta fuori la Williams di Alexander Albon per soli 30 secondi, seguito da Gabriel Bortoleto, comunque bravissimo a portare la Kick Sauber sino alla sesta fila. Niente da fare per la Racing Bulls di Liaw Lawson, ancora una volta molto lontano dalle prestazioni del compagno di squadra. Chiudono l’Aston Martin di Lance Stroll e la Haas di Oliver Bearman. Alle 15:00 di domani la partenza della gara.