MotoGP, clamoroso annuncio di Jorge Martin: è rottura totale con l’Aprilia

Jorge Martin, campione del mondo in carica della MotoGP, ha rotto il silenzio decidendo di comunicare la propria decisione in merito al proprio futuro. Con l’Aprilia è rottura, confermate le voci degli ultimi giorni.

Non c’è stato neanche il tempo di iniziare, e tutto già finito. Le strade di Jorge Martin e dell’Aprilia si separeranno già dal 2026, dopo un anno di contratto. In realtà, come tutti ben sanno, lo spagnolo ha preso parte ad un solo fine settimana di gara, quello in Qatar, a causa del terribile infortunio occorso durante i test in Malesia. A metà aprile, appena tornato in pista in quel di Lusail, è stato protagonista di una nuova brutta caduta, che ha provocato un pneumotorace ed altre contusioni.

Al momento, non è ancora chiaro quando rientrerà in pista, ma a questo punto è lecito anche chiedersi se ciò accadrà. Parlando sui propri profili social, Martin ha fatto sapere che lascerà l’Aprilia a fine anno, confermando, di fatto, alcune indiscrezioni che erano trapelate nel paddock della MotoGP in queste ultime settimane. Non è basta la vittoria di Marco Bezzecchi a Silverstone per dimostrare che la RS-GP è abbastanza competitiva. Il campione del mondo in carica punta ad una nuova sfida.

Martin, esercitato il diritto di liberarsi dal contratto con Aprilia

Parlando sui propri profii social, Jorge Martin ha ufficializzato la sua decisione: “Vorrei comunicare con tutti gli appassionati, i media e le persone che seguono la mia carriera una chiara spiegazione della mia situazione con l’Aprilia. Non ho mai violato il contratto, quando ho firmato ho concordato con loro che, se non si fossero verificate determinate circostanze, mi sarei riservato il diritto di decidere il mio futuro per il 2026. Questa era una condizione essenziale per accettare la proposta di contratto che mi era stata fatta“.

Martin ha poi aggiunto: “Quando ho scelto di cambiare casa, ho fatto una premesse, ed era quella di avere la possibilità di provare la moto in circostanze reali e di valutare il feeling con il team ed il metodo di lavoro. Oggi, di fronte alla necessità di prendere una decisione in una data stabilita dal contratto, ho scelto di esercitare il mio diritto di liberarmi per la stagione 2026. L’ho sempre fatto con rispetto, in modo chiaro e con l’unico intento di prendere il controllo del mio futuro come atleta professionista. Purtroppo, le circostanze verificatesi a seguito delle cadute, pur non influenzando quanto abbiamo concordato, hanno condizionato questa fase“.