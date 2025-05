MotoGP GP Gran Bretagna: Bezzecchi vince dopo il dramma Quartararo, Ducati irriconoscibile

Nel Gran Premio della Gran Bretagna ha svettato Marco Bezzecchi, davanti a Johann Zarco e Marc Marquez.

Dalla pole position è scattato Fabio Quartararo davanti ad Alex Marquez e Pecco Bagnaia. Dalla seconda fila, come un fionda, è partito Marc Marquez. Quest’ultimo ha concluso secondo alle spalle di suo fratello nella Sprint Race. Sul terzo gradino del podio ha chiuso Fabio Di Giannantonio. Bezzecchi e Zarco hanno acuito la crisi di Pecco Bagnaia.

In Curva-1 Alex Marquez si è steso dopo aver strappato la prima posizione al francese della Yamaha. Marc Marquez ha sopravanzato il campione del mondo 2021 e ha subito tentato la fuga. Bagnaia si è messo subito in scia di Quartararo, davanti ad Aldeguer, Miller, Marini e DI Giannantonio. Morbidelli si è steso al secondo giro per un contrasto con Aleix Espargaró. E’ uscito dell’olio dalla Ducati. E’ crollato al suolo anche Marc Marquez e subito dopo la gara è stata sospesa.

La pista è stata ripulita e tutti i piloti hanno potuto ricominciare la corsa, dato che i primi 3 giri non erano stati completati. Hanno ripreparato le moto a tutti i piloti caduti che si sono potuti mettere in griglia. Nel restart è partito a fionda Bagnaia che si è ingaggiato con Quartararo. Il francese ha fatto il massimo per tenersi stretta la prima posizione con la gomma anteriore morbida rispetto alla media di Bagnaia. Alle loro spalle Marc Marquez si è portato in terza posizione, scavalcando Alex Marquez.

GP Silverstone, bagarre in MotoGP

I fratelli Marquez sono risultati in difficoltà e sono stati sverniciati da Jack Miller. Quest’ultimo ha montato, come Quartararo, la morbida all’anteriore. Bagnaia e Marc non sono riusciti a trovare un buon feeling. Pecco si è steso al quarto giro. Bezzecchi si è portato in terza posizione, trascinandosi Zarco e Alex Marquez. Marc Marquez si è trovato in ottava posizione.

Fabio Quartararo si è costruito un vantaggio di 5 secondi e ha provato a gestirlo su Bezzecchi e Zarco. A 6 giri dalla fine la M1 del francese ha avuto un problema tecnico all’abbassatore. Una delusione enorme per il campione 2021 che si è accasciato a terra in lacrime. Marco Bezzecchi si è ritrovato in prima posizione con un ampio margine su Zarco e Marc Marquez che si è difeso nel finale dagli attacchi di Franco Morbidelli.