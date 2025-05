F1 GP Monaco, Qualifiche: Norris beffa un Leclerc eroico, la Ferrari sfida la McLaren

Le qualifiche del Gran Premio di Monaco vedono prevalere la McLaren di Lando Norris, seguito dalla Ferrari di Charles Leclerc. Capolavoro del monegasco che tiene dietro Oscar Piastri.

Al solito, le qualifiche di Monte-Carlo hanno regalato un grande spettacolo, tenendo tutti con il fiato sospeso. Lando Norris si è preso la pole position girando in 1’09”964 al volante della McLaren, firmando il nuovo record della pista. Il britannico ha battuto per appena 109 millesimi la Ferrari di Charles Leclerc, autore di un giro capolavoro, che gli ha permesso di tenere dietro Oscar Piastri, sicuramente uno dei più delusi dopo la qualifica odierna.

Bravo anche Lewis Hamilton a chiudere al quarto posto, al suo miglior sabato stagionale, con un distacco di circa tre decimi rispetto al compagno di squadra. Non ha potuto nulla Max Verstappen, solo quinto al volante della Red Bull, attardato di ben sette decimi rispetto a chi ha siglato il miglior tempo. Ottima la prova di Isack Hadjar, sesto sulla Racing Bulls. L’ottima giornata del team di Faenza è completata dall’ottavo tempo di Liam Lawson, dietro alla Haas di un altrettanto perfetto Esteban Ocon. La Williams di Alexander Albon e l’Aston Martin di Fernando Alonso chiudono la top ten.

F1, Antonelli a muro mentre Russell si ferma per un guasto

A Monte-Carlo la tensione è palpabile sin dalle prime battute della qualifica, il momento in cui solitamente si decide il fine settimana del Principato data la difficoltà nell’effettuare sorpassi. Disastro per Andrea Kimi Antonelli che va a sbattere alla chicane del porto, toccando con la gomma anteriore sinistra la barriera interna. Per il pilota della Mercedes, che si era qualificato per la fase successiva delle prove, il sabato si conclude in anticipo.

Fuori la Kick Sauber di Gabriel Bortoleto, davanti alla Haas di Oliver Bearman, che pagherà 10 posizioni di penalità andando a scattare dal fondo. Sabato disastroso per le Alpine, fuori con il 18esimo tempo di Pierre Gasly ed il 20esimo di Franco Colapinto. Nel mezzo c’è l’Aston Martin di Lance Stroll. Tra i big, viene comunicato che dopo la sessione sarà investigato un impeding di Lewis Hamilton su Max Verstappen, a seguito di un rallentamento del britannico nella curva del Massenet, che ha rovinato il giro del campione del mondo. C’è da dire che il sette volte iridato non avrebbe potuto fare di meglio visto il poco spazio.

Il pessimo sabato della Mercedes si completa in Q2, quando George Russell si ferma nel bel mezzo del tunnel, provocando una seconda bandiera rossa. Probabile un problema elettrico causato da un passaggio sul dosso. Entrambe le F1 W15 scatteranno dunque dalle retrovie. Viene eliminato a sorpresa un deludente Carlos Sainz sulla Williams davanti alla Red Bull di Yuki Tsunoda, non in grado di portare la sua monoposto tra i primi. Fuori anche Nico Hulkenberg davanti alle Mercedes. Alle 15:00 di domani la partenza della gara.