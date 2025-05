Arriva la verità del grande capo della MotoGP: svelato il futuro, la scelta è ufficiale

La MotoGP vive sotto il dominio di Marc Marquez, ma anche dal punto di vista organizzativo, si è parlato di molti cambiamenti. Ecco l’annuncio di Carmelo Ezpeleta che punta a fare chiarezza.

Per la MotoGP sono in programma grandi cambiamenti nel corso dei prossimi anni, a cominciare da quelli previsti nel regolamento tecnico. Al giorno d’oggi, Marc Marquez sta dominando la scena in sella alla Ducati, che è da anni al top nella classe regina, in attesa che nel 2027 il regolamento venga rivoluzionato. Tra meno di due anni arriveranno motori da 850 cc di cilindrata, ed anche l’elettronica e l’aerodinamica saranno fortemente limitate, nel tentativo di arginare la superiorità della casa di Borgo Panigale e di ridare maggiori poteri ai piloti. Per la concorrenza sarà certamente una bella occasione per provare a compiere con i siluri italiani.

Inoltre, anche sul fronte organizzativo potrebbero esserci delle novità. Da tempo si parla di un possibile addio del 78enne Carmelo Ezpeleta, CEO di DORNA e della MotoGP, con alcuni nomi che hanno iniziato a circolare da diversi mesi. Il principale candidato è il boss di Liberty Media e della F1 Stefano Domenicali, ma si parla anche del gran capo di Aprilia Massimo Rivola, che però di recente ha voluto smentire queste illazioni. Dal canto suo, Ezpeleta ha intenzione di proseguire nel proprio ruolo ancora per qualche anno, finché la salute sarà dalla sua parte.

MotoGP, Ezpeleta vuole restare in carica per altri 2-3 anni

Intervistato ai microfoni di “GPOne.com“, il CEO di DORNA e della MotoGP, Carmelo Ezpeleta, ha voluto spegnere le voci circolate in questi ultimi mesi: “So che in questo momento ci sono molte speculazioni. Tuttavia, se resto in buona salute vorrei continuare nella mia carica per altri 2-3 anni. Questo è il mio piano e la mia idea. Mi sento a mio agio nella posizione, ed ho acquisito una grande esperienza. Senza un lavoro, crollerei. Ho partecipato a più di 500 Gran Premi nella mia carriera, a partire da Suzuka, ed era il lontano 1992“.

Ezpeleta non sarà presente all’appuntamento di questo week-end, in cui la MotoGP sarà in azione sul tracciato di Silverstone: “Nei prossimi giorni dovrò sottopormi ad un piccolo intervento medio e salterò la gara di Silverstone. Sarò poi presente al Mugello, rinvigorito. Forse inizierò anche a correre“. Ezpeleta ha 78 anni ed è da decenni al vertice della top class, e non ha alcuna intenzione di mollare il colpo.