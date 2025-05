Nuova Alfa Romeo Brera in arrivo? Guardate cosa ci aspetta: sembra quasi una Porsche (VIDEO)

La Casa del Biscione è pronta a stupire gli appassionati con un nuovo modello di Brera. Scopriamo le forme della nuova Alfa Romeo.

Nel 2002 Giorgetto Giugiaro stupì critica e pubblico al Salone dell’automobile di Ginevra con una concept car dal design eccezionale, la Brera, il cui nome deriva dal celebre quartiere degli artisti di Milano, basata sul pianale della Maserati Coupé e che avrebbe dovuto montare un motore V8 di 90° anteriore centrale di oltre 4000 cm³ e 400 CV di potenza abbinato a un cambio sequenziale.

Un auto dallo stile italiano che riuscì in poco tempo a conquistare recensioni positive da parte di tutti gli appassionati e puristi. Giorgetto Giugiaro disse: “Se una concept car in cui il designer ha molto creduto comincia a uscire dalla catena di montaggio, replicata in migliaia di esemplari, la soddisfazione procura a lui e al team che lo ha assistito una sana punta di orgoglio“.

Torna in listino una nuova Brera?

Orgoglio italiano, raffinatezza di stile, rimpianta ancora oggi, da quando nel 2010 è uscita di produzione. Oggi, molti alfisti e non solo sognano un ritorno, da quando qualche tempo fa il designer automobilistico e creatore digitale di Top-Vehicle aveva pubblicato un video render sulla nuova Brera. Ve lo riproponiamo in basso. Ovviamente una proposta di questo tipo fa già battere il cuore, ma i futuri modelli del Biscione sono SUV o crossover perchè è quello che la domanda vuole.

L’augurio della realizzazione di un auto come fu la Brera resta un po’ un miraggio, ma a noi piace ricordarla con le sue caratteristiche tecniche che fanno battere il cuore: il 5 cilindri in linea 2.4 JTDm Euro 4 con filtro attivo antiparticolato di serie e 200 cavalli di potenza, potenziato a 210 CV nel 2007, associato in entrambi i casi allo stesso cambio manuale a 6 rapporti e alla trazione anteriore. Un auto che ancora oggi incarna lo spirito sportivo del marchio milanese e i fasti di un periodo dove non c’erano limitazioni dettate da normative europee, dove lo scopo era la realizzazioni di auto fatte per far sognare gli italiani e tutti gli automobilisti, con accorgimenti tecnici innovativi, e motori realizzati per girare in alto.

Nostalgia di un tempo dove le auto le si disegnava non per compiacere il gusto, ma per creare una tendenza. Brera, forte come Milano, auto pensata senza compromessi di stile. Un nuovo modello darebbe lustro alla gamma Alfa Romeo, imbottita di SUV, ma senza una coupé di razza.