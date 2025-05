Verstappen meglio di Schumacher: ecco il clamoroso record ottenuto ad Imola dal campione del mondo

Max Verstappen ha corso da fenomeno ad Imola, vincendo e riportandosi in piena lizza per il titolo mondiale. L’olandese della Red Bull ha anche battuto un record che apparteneva a Michael Schumacher.

Dopo il GP di Miami, la stagione 2025 sembrava destinata ad una cavalcata trionfale della McLaren, che avevano dominato con oltre mezzo minuto di vantaggio sulla concorrenza. Ed invece, Max Verstappen si è preso di forza il successo ad Imola, riportandosi a -22 da Oscar Piastri, al quale ha rifilato una cocente delusione. Con una staccata impressionante al Tamburello, dopo il via, l’olandese ha annichilito il leader iridato, passandolo all’esterno ed involandosi verso il trionfo.

A differenza di quanto era accaduto in Giappone, dove Verstappen aveva vinto grazie ad una qualifica eccezionale, per poi tenere a poco più di un secondo di distanza delle McLaren comunque più veloci, la Red Bull ha messo in mostra un grandissimo ritmo ad Imola, facendo capire che su determinate piste, la RB21 può essere della partita. Solamente con Super Max, ovviamente. Anche Yuki Tsunoda non ci ha capito nulla sulla seconda monoposto del team di Milton Keynes, ed il mondiale costruttori è saldamente nelle mani della McLaren. Per il piloti, tuttavia, nulla è ancora deciso.

Verstappen, record di quattro vittorie di fila ad Imola

La F1 ha detto arrivederci ad Imola, gara che quasi al 100% non verrà reinserita nel calendario iridato. In quest’ultima edizione del GP del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, Max Verstappen si è preso il quarto successo di fila ad Imola, battendo Michael Schumacher. Il sette volte iridato si era preso tre affermazioni di fila tra il 2002 ed il 2004, al volante della Ferrari, ma è stato l’olandese della Red Bull a fare di meglio in questi anni, mettendo in mostra un feeling eccezionale con il tracciato del Santerno.

Nel 2020, la prima edizione del Circus ad Imola in era Covid-19, Verstappen era secondo, in mezzo a delle Mercedes inarrivabili in quell’anno, prima che la gomma posteriore destra esplodesse costringendolo al ritiro. Nel 2021 e nel 2022 è stato imprendibile sotto la pioggia, per poi ripetersi, con un capolavoro costruito in qualifica, anche nel 2024. Con il trionfo del 2025 è diventato il primo a vincere per quattro volte consecutive, ed alla fine della gara, il figlio di Jos non ha nascosto la sua delusione per l’addio a questa pista: “Amo le corse anche grazie ad Imola, perdere una pista del genere è davvero un peccato“.