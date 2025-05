L’ex F1 avvisa la Ferrari: ecco l’errore che non devono ripetere per non sbagliare ancora

La Ferrari ha iniziato il 2025 come peggio non si poteva, e la cosa al titolo mondiale pare già terminata. Un ex pilota di F1 prova a fornire un consiglio al Cavallino in chiave futura.

Mancano poche ore al GP di Imola, che potrebbe essere arrivato alla sua ultima edizione, in base alle ultime notizie. La Ferrari non vince qui dal 2006 e difficilmente potrà mettere le mani sul successo, visto lo stato di crisi tecnica in cui versa da inizio anno il team di Frederic Vasseur. Dopo aver sfiorato il titolo costruttori lo scorso anno, perso per appena 14 punti a vantaggio della McLaren, la casa di Maranello è riuscita, ancora una volta, a sbagliare tutto ciò che si poteva sbagliare, presentandosi in pista con una SF-25 che è lontana anni luce dalla MCL39.

Battere la McLaren non era un sogno, ma un ordine vista l’importante crescita tecnica della seconda metà dello scorso anno, eppure qualcosa è andato storto. La Ferrari, a Miami, è stata nettamente inferiore anche alla Williams, incappando nel peggiore fine settimana stagionale, e ad Imola è difficile immaginare un epilogo positivo. Sulla pista situata sulle rive del Santerno si attende qualche novità tecnica nella zona del fondo, ma il pacchetto nuovo arriverà solo a Barcellona. Ed il distacco dalla McLaren è già incolmabile, e c’è il rischio che continui a crescere ancora.

Ferrari, ecco il parere di Martin Brundle

Parlando ai microfoni di “SKY Sports F1 UK”, l’ex pilota Martin Brundle ha dato un consiglio al Cavallino, invitando i membri del team a non agire di polso: “Ovviamente, alla Ferrari saranno molto scontenti per questo inizio di stagione, si aspettavano di essere in lotta per il titolo, soprattutto con due piloti come Hamilton e Leclerc. Non devono però comportarsi come una squadra di calcio e licenziare il manager o licenziare tutti solo per il gusto di cambiare. Questo non migliorerà nulla, abbiamo già visto tante squadre commettere questo errore“.

Brundle ha poi aggiunto: “La Ferrari è stata la quinta squadra più veloce a Miami e questo non è un problema da poco, devono capire cosa è accaduto. Se potessero cambiare la macchina lo farebbero, così come farebbero ciò che si deve se riuscissero a capirlo. Sono in corso delle discussioni pesanti in quel box, è così per forza di cose vista la grande delusione legata a questo inizio di mondiale. Non può essere altrimenti“.