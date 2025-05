Verstappen passa alla Ferrari? Spuntano delle immagini che dovevano restare nascoste

Max Verstappen è stato pizzicato al volante di una Ferrari, in alcune immagini che hanno già scatenato le attese dei tifosi. Ecco cosa si nasconde dietro ad un test che doveva restare segreto.

Tra Max Verstappen e la Ferrari non c’è mai stato un rapporto facile, dai primi scontri contro i piloti del Cavallino tra il 2016 ed il 2017 a quella frase durissima, successiva al GP degli USA del 2019: “Vai così male quando smetti di barare“, riferendosi a presunti magheggi effettuati dal Cavallino sulle power unit. Negli ultimi anni, il clima sembra essersi leggermente disteso, ed in molti credono che solo Super Max potrebbe riportare al top la Rossa, visto che anche l’operazione Lewis Hamilton, per ora, si è rivelata un flop.

Anche a Miami, pur guidando una Red Bull che non è minimamente all’altezza della McLaren, il quattro volte campione del mondo ha venduto cara la pelle, esaltando gli appassionati. Dopo il quarto posto ottenuto al termine di una gara in cui ha lottato come un leone, Verstappen ha deciso di prepararsi in maniera particolare al GP di Imola, previsto in questo fine settimana. Ed il suo nome è stato nuovamente accostato alla Ferrari.

Verstappen, eccolo sulla Ferrari 296 GT3 al Nurburgring

Sul tracciato del Nurburgring Nordschleife, il famoso Inferno Verde lungo oltre 20 km, Max Verstappen è sceso in pista al volante della Ferrari 296 GT3, facendolo sotto il falso nome di Franz Hermann, come scritto sulla vettura. L’olandese, dunque, doveva provare quest’auto in forma segreta, ma l’escamotage non ha retto. Super Max ha girato durante una sessione di test della VLN, la categoria tedesca in cui si corre con le GT3 su questo tracciato, che ha il suo culmine nella 24 ore del Nurburgring prevista tra poco più di un mese nell’edizione 2025.

Having fun at the Nordschleife 🙌 https://t.co/46lRXQtA7q Racing 👀 pic.twitter.com/vPC2BKmDo1 — Max Verstappen (@Max33Verstappen) May 9, 2025

Secondo alcune fonti, il quattro volte iridato vorrebbe conquistare la licenza per poter correre questa gara, ma al momento, non ci sono conferme dalle parti coinvolte. Verstappen ha un suo team che corre con le Ferrari 296 GT3, fondato con Raymond Vermeulen, il suo storico manager. La vettura in questione ha vinto la 24 ore del Nurburgring due anni fa con il team Frikadelli Racing, per poi imporsi anche a Daytona lo scorso anno con Risi Competizione. Dulcis in fundo, sabato scorso si è imposta alla 6 ore di Spa-Francorchamps del FIA WEC con il team Vista AF Corse. Le performance non mancano di certo, ed immaginarsi un Super Max alla sua guida non può che gasare gli appassionati.