MotoGP GP Francia, Gara: Zarco interrompe il dominio Ducati, Marc Marquez scappa nel mondiale

La MotoGP sbarca a Le Mans, dove il successo nel GP di Francia a va a Johann Zarco, che ferma la striscia di vittorie della Ducati. Marquez è secondo, disastro per Bagnaia che finisce fuori dai punti.

Sembrava tutto fatto per la Ducati, pronta a stabilire il record di 23 vittorie di fila in MotoGP. Ad impedirlo ci ha pensato Johann Zarco, che ha vinto a Le Mans con la Honda LCR in un Gran Premio di Francia funestato dalla pioggia. Seconda vittoria in top class per il francese, la prima per la casa giapponese dopo oltre due anni di digiuno. Dunque, Honda e Ducati restano appaiate a 22 vittorie di fila come record in top class, salvato da un vero e proprio capolavoro da parte del rider transalpino sulla pista di casa.

A fare la differenza è stata una scelta tattica perfetta, che ha visto Zarco partire con le gomme da pioggia senza mai procedere a cambi di moto ed incappare in long lap penalty. Marc Marquez chiude secondo e scappa a +22 su Alex nel mondiale, approfittando del ritiro del fratello e dell’ultimo posto di Pecco Bagnaia, che così precipita ad un pesante -51. Il rider di Chivasso ha chiuso ultimo dopo che Enea Bastianini lo ha centrato alla prima curva. Fuori anche Fabio Quartararo, caduto sul bagnato dopo pochi giri. Quarto Pedro Acosta sulla KTM seguito da Maverick Vinales, davanti a Takaaki Nakagami che è giunto sesto nella sua prima gara come wild card. Settima l’Aprilia di Raul Fernandez davanti a Fabio Di Giannantonio. Bravissimo Lorenzo Savadori nono, seguito da Ai Ogura che ha completato la top ten.

MotoGP, Zarco sbanca con una grande scelta tattica

La pioggia scuote il tracciato di Le Mans, e come già accaduto ad Austin la gestione della direzione gara è molto confusionaria. La gran parte dei piloti decidono di ripassare alla moto da slick dopo aver puntato su quella da bagnato. La nuova regola del doppio long lap penalty viene dunque subito applicata per coloro che hanno optato per la gomma d’asciutto, tra cui anche Marc Marquez. Disastro per Pecco Bagnaia, di nuovo a terra alla prima curva, dopo aver deciso di restare sulla wet.

Nella sarabanda dei long lap penalty succede di tutto, con la pista che torna a bagnarsi. Fabio Quartararo scivola ed è costretto al ritiro, così come Brad Binder, mentre Bagnaia torna in gara ma si ritrova doppiato. A Le Mans torna la pioggia ed a fare il colpaccio sono Johann Zarco e Miguel Oliveira, i quali hanno scommesso per primi sulla Wet senza mai cambiare moto. Marquez si ritrova al terzo posto ed inizia a recuperare terreno, avendo la meglio sulla Yamaha del team Pramac.

I replay chiariscono quanto accaduto alla prima curva, dove si è verificata la caduta di Bagnaia. L’ex campione del mondo è stato centrato dalla KTM di Enea Bastianini, autore di una stagione sin qui imbarazzante, e che durante la gara ha commesso una serie di gravi errori, tra cui anche l’eccesso di velocità in pit-lane che gli costa due long lap penalty. Zarco incrementa il proprio vantaggio su Marc ed Alex Marquez, seguiti da un Pedro Acosta finalmente tornato protagonista.

Mentre occupava un buon settimo posto, Oliveira finisce a terra ed è costretto al ritiro, mentre Fermin Aldeguer si prende un bel sorpasso su Maverick Vinales passando al quinto posto. Colpo di scena per il mondiale a 6 giri dalla fine, con la caduta di Alex Marquez alla prima curva, un brutto volo che complica le sue ambizioni iridate, pur riuscendo a ripartire al sesto posto.

Pochi giri dopo Alex cade nuovamente per una chiusura d’anteriore, ritrovandosi stavolta costretto al ritiro. A due giri dal termine Aldeguer scavalca Acosta e si guadagna il primo podio in carriera in MotoGP. Zarco riporta la Honda alla vittoria ed impedisce alla Ducati di vincere 23 gare di fila, grazie ad un vero e proprio capolavoro tattico. Marc è secondo ed allunga nel campionato. Prossimo appuntamento a Silverstone tra due settimane.