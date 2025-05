MotoGP GP Francia, Sprint Race: Marquez è imbattibile, disastro per Bagnaia

Il successo nella Sprint Race di Le Mans va a Marc Marquez, che batte Alex ed Aldeguer. Caduta per Bagnaia che perde punti pesanti.

Non c’è niente da fare contro Marc Marquez nelle Sprint Race del sabato. Imponendosi anche a Le Mans, il #93 ha fatto 6/6 ad inizio stagione, tornando in testa al campionato. Il nativo di Cervera ha trionfato in sella alla Ducati ufficiale, prendendo la testa della corsa a metà gara, dopo un bel duello con Fabio Quartararo. L’inferiorità tecnica della Yamaha non permette ancora al francese di sfidare direttamente le Desmosedici, e si è dovuto accontentare del quarto posto.

Doppio podio per il Gresini Racing, con Alex Marquez secondo davanti ad un ottimo Fermin Aldeguer, al primo podio in carriera, seppur in una Sprint. Cade e si ritira Pecco Bagnaia, che torna a -31 nel mondiale da Marc, un grave errore in un inizio di stagione davvero complicato. Quinto Maverick Vinales sulla prima delle KTM, seguito da Johann Zarco con la Honda LCR, mentre Fabio Di Giannantonio è settimo seguito da Alex Rins e Joan Mir che ha chiuso la zona punti. Caduta all’ultima curva per Pedro Acosta.

MotoGP, Marquez domina e Bagnaia torna a sbagliare

La MotoGP fa tappa a Le Mans, dove si disputa il Gran Premio di Francia. Dalla pole position nella Sprint Race scatta Fabio Quartararo, autore di un giro eccezionale in sella ad una Yamaha sempre più in crescita. Si tratta della seconda partenza al palo consecutiva per l’ex campione del mondo, che ha battuto Marc Marquez sul giro secco. Alla partenza Quartararo tiene dietro il nativo di Cervera, con Alex al terzo posto sulla Ducati del Gresini Racing.

Dopo due giri c’è il primo, clamoroso colpo di scena. Pecco Bagnaia scivola ed è costretto al ritiro, rinunciando così a concorrere al podio dopo una bella partenza che lo aveva portato al quarto posto. A terra anche la KTM di Brad Binder, mentre Marquez inizia a farsi sentire su Quartararo, in modo da contrastarne la leadership. Il tandem di testa innesca uno splendido duello, che si risolve a metà gara.

Dopo un paio di attacchi non riusciti, Marquez si libera di Quartararo iniziando ad imprimere un passo insostenibile, lasciando l’ex campione del mondo nelle grinfie del fratello Alex. Il leader iridato riesce ad infilarsi e si porta a casa il sorpasso, ristabilendo le gerarchi di fronte a tutti. Gli ultimi giri vedono Fabio cercare di contendere il terzo posto ad uno scatenato Fermin Aldeguer, che prosegue la sua crescita dopo un inizio difficile. Il debuttante riesce a spuntarla nel finale, portando a casa il podio. Alle 14:00 di domani la partenza della gara.