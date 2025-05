F1 GP Miami, Sprint Race: Norris domina il caos, intuizione Ferrari con Hamilton dopo il disastro Leclerc

Colpi di scena sotto il diluvio di Miami nella Sprint Race, vinta da Lando Norris. Il finale è clamoroso e regala il podio ad Hamilton.

Lando Norris ha vinto una Sprint Race incredibile, ricca di colpi di scena grazie alla pioggia in quel di Miami. Il britannico ha preceduto Oscar Piastri nella doppietta McLaren e la Ferrari di Lewis Hamilton, il quale ha sfruttato un’ottima strategia del Cavallino nel momento del passaggio alle gomme da asciutto. Non ha neanche preso il via Charles Leclerc, finito a muro nel giro di formazione sotto il diluvio.

Ottimo quarto Alexander Albon al volante della Williams, seguito dalla Mercedes di George Russell, con Lance Stroll sull’Aston Martin, Liaw Lawson su Racing Bulls ed Oliver Bearman sulla Haas a completare la zona punti. Non marcano punti Max Verstappen ed Andrea Kimi Antonelli, che si sono toccati in pit-lane a causa di un errore grave da parte degli uomini della Red Bull che hanno commesso unsafe release ai box.

F1, succede di tutto nel caos di Miami

Diluvio totale a Miami, dove si tiene la seconda Sprint Race del mondiale di F1 targato 2025. Charles Leclerc si schianta nel corso del giro di formazione, quello in cui le auto si schierano in griglia. La sospensione della Ferrari è danneggiata, ed il monegasco è costretto a saltare la “garetta” del sabato. Gli uomini del Cavallino, nonostante la pista allagata, hanno deciso di mandarlo in pista con le Intermedie, come fatto da Lewis Hamilton e pochi altri, e l’aquaplaning è stato fatale per il monegasco. Un errore grave, da parte del team e del pilota.

Dopo una lunga attesa, la gara parte con scatto da fermi, e succede subito di tutto. Oscar Piastri scatta meglio e supera Andrea Kimi Antonelli, spingendolo fuori alla prima curva. L’australiano va in testa, mentre il bolognese, che invoca una penalità per il rivale, scende sino in quarta piazza. La direzione gara decise di non investigare la manovra di Piastri, che dunque può godersi la leadership senza troppe problematiche.

Difficoltà per Antonelli che viene insidiato da Russell, mentre è indecente il passo della Ferrari di Lewis Hamilton, che perde due secondi al giro dai primi e viene attaccato dalla Williams di Alexander Albon. Succede di tutto con la pista che va asciugandosi, con alcuni piloti che decidono di fermarsi. Tra i primi c’è Hamilton che monta le Soft, ed incredibilmente, questa si rivela essere la scelta azzeccata.

Grave errore degli uomini della Red Bull, che commettono unsafe release al pit-stop di Verstappen, mandandolo a contatto con la Mercedes di Antonelli in pit-lane. Il campione del mondo rimedia 10 secondi di penalità, finendo fuori dai punti. Il contatto tra Fernando Alonso e Liam Lawson è una manna dal cielo per Lando Norris, che si ferma sotto Safety Car e prende il primo posto ai danni di Piastri. Norris porta a casa il successo seguito dall’altra Mclaren e da Hamilton, che manda un segnale positivo ai fan del Cavallino. Alle 22:00 ora italiana le qualifiche.