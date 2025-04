MotoGP GP Qatar, Sprint Race: Marquez torna inarrivabile, Bagnaia in difficoltà

La Sprint Race della MotoGP in Qatar vede trionfare Marc Marquez davanti al fratello Alex. Grande sofferenza per Pecco Bagnaia.

Lo spettacolo della MotoGP invade il Qatar, per la quarta tappa stagionale. Marc Marquez ha vinto senza patemi la Sprint Race di Lusail, dopo essere partito dalla pole position. Sino a questo momento, il #93 ha vinto tutte le “garette” del sabato, tornando anche in testa al mondiale con due punti di vantaggio sul fratello Alex, che ha chiuso nuovamente al secondo posto. Il podio è stato completato dal nostro Franco Morbidelli, bravo nel finale a resistere all’assalto di Fabio Quartararo, comunque fenomenale a giungere quinto sulla Yamaha.

Il campione del mondo 2021 ha commesso un errore all’ultima curva, cedendo il quarto posto ad un’altra sorpresa di oggi, vale a dire il rookie in MotoGP Fermin Aldeguer. Sesto Fabio Di Giannantonio, seguito da un ottimo Ai Ogura, che ancora una volta fa un sol boccone delle Aprilia ufficiali. Ancora una volta, Pecco Bagnaia ha deluso le aspettative ed ha chiuso ottavo, mai in sintonia con una Ducati che lo scorso anno gli permise di dominare la gara dello scorso anno da queste parti.

MotoGP, i fratelli Marquez sono di un altro pianeta

Quarta pole position di fila per Marc Marquez in questo inizio di stagione sulla pista di Lusail, un’occasione per dimenticare subito quanto accaduto ad Austin. Nella Sprint Race del GP del Qatar al suo fianco c’è nuovamente il fratello Alex, mentre Pecco Bagnaia dovrà risalire dall’11esima piazza, dopo essere caduto a pochi minuti dalla bandiera a scacchi nelle qualifiche.

La partenza vede i due fratelli mantenere il comando delle operazioni, seguiti dalla Yamaha di Fabio Quartararo, autore di una qualifica eccezionale. Sorpresa al termine del primo giro, con Alex che attacca Marc per il primo posto, ma il #93 non ne vuole sapere e risponde subito. Dopo qualche scaramuccia, Marc inizia a prendere il largo, imprimendo un ritmo forsennato su una Ducati che sembra essergli cucita addosso. Bagnaia non riesce a recuperare oltre l’ottavo posto, faticando per tutta la gara a far vedere il proprio ritmo.

Le sfide finali vedono un bel confronto per il podio tra Franco Morbidelli, Quartararo ed il giovane talentino del Gresini Racing, ovvero Fermin Aldeguer, venuto fuori dopo un approccio difficile alla MotoGP. Marquez vince senza problemi seguito da Alex e tornando leader del mondiale, mentre “Morbido” riesce a tenere il terzo posto, con Quartararo che commette un errore cedendo il passo ad Aldeguer. Alle 19:00 di domani ora italiana la partenza della gara.