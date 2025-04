La Ferrari ha già in mano il dopo-Hamilton: è un pilota fortissimo e lo sta già dimostrando

L’Academy della Ferrari ha investito su un pilota giovanissimo che già sta emergendo nella massima categoria del Motorsport.

La Ferrari sta già allevando il talento di domani. Si tratta di un giovane che potrebbe rappresentare il dopo Hamilton e che già si sta cimentando in F1. Il circus attuale è sempre più precoce, come dimostra anche l’ottimo debutto del diciottenne Kimi Antonelli in Mercedes, e quest’anno tantissimi rookie si stanno facendo le ossa in team minori.

Da tenere sotto osservazione sono, principalmente, tre nomi: il campione di F2 Bortoleto, la stella dello Junior team della RB Hadjar e Oliver Bearman, nella formazione della Haas. Il talentino inglese ha già debuttato nel 2024 in F1, al posto di Sainz in Arabia Saudita, dando dimostrazione di maturità. All’esordio sulla Rossa arrivò al settimo posto su un tracciato che non ammette errori. Lewis Hamilton, invece, ha debuttato con un decimo posto in Australia nel 2025. A quel punto, nonostante un campionato di F2 non indimenticabile, il nativo di Chelmsford ha firmato per il team Haas. Nel resto della scorsa stagione ha preso parte a quattro prove libere con la Haas e ai GP di Azerbaigian e Brasile come pilota titolare, sostituendo Kevin Magnussen.

La carriera di Oliver Bearman

Il 18 maggio Bearman compirà 20 anni. Nel 2021 ha conquistato il campionato italiano e tedesco di Formula 4, diventando il primo pilota in assoluto a vincere entrambi i campionati nella stessa stagione. Nel 2022 è stato selezionato dalla Scuderia Ferrari Driver Academy. In tre weekend corsi nel campionato di F1 2025 ha già messo a referto 5 punti. Lewis Hamilton ha conquistato 15 punti al volante della Ferrari. Bearman ha tutti i numeri per diventare un pilota da Ferrari ma dovrà crescere in pace nella squadra americana. Tra l’altro ha come teammate un osso duro come Esteban Ocon che ha molta esperienza nel circus.

“La cosa che mi impressiona oltre al decimo posto è la sua capacità di fornire feedback precisi – ha spiegato il team principal Ayao Komatsu sul weekend corso a Suzuka di Bearman – abbiamo iniziato a lavorare con lui fin dal 2023, quando aveva da poco compiuto diciotto anni, da allora è stato sempre perfetto”.

“Ollie è un talento Ferrari – ha annunciato il t.p. giapponese, come riportato sulla Gazzetta dello Sport – lo avremo con noi per due anni, ma se farà un buon lavoro la Ferrari non potrà ignorarlo”. Bearman non ha performato al top solo a Melbourne (quattordicesimo al traguardo). In Cina ha sfruttato al meglio una geniale strategia studiata dal muretto Haas, superando avversari a raffica, chiudendo ottavo. Il decimo posto in Giappone è stato un importante sigillo che proietta la Haas al sesto posto della graduatoria.