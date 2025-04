MotoGP, Acosta flirta con un competitor: sarà addio alla KTM

E’ palese che tra Pedro Acosta e la KTM si sia rotto qualcosa. La storia d’amore che sarebbe dovuta culminare in una lotta per la corona finirà presto.

Il futuro di Pedro Acosta nel campionato del Mondo MotoGP è uno dei temi più caldi del 2025. Lo “Squalo di Mazarrón” non ha nessuna intenzione di vivere un’altra stagione da comprimario. Il passaggio dalla GasGas al team factory della KTM non ha cambiato la sostanza. La squadra austriaca, complici i problemi finanziari accusati nel corso del 2024, non ha migliorato un progetto tecnico già fallimentare nel confronto diretto con la Ducati.

I 18 punti conquistati nelle prime 3 uscite stagionali sono un bottino misero per un talento autentico della classe regina. Lo scorso anno, dopo 3 round, il pilota spagnolo aveva ottenuto 2 podi al debutto. Mai come quest’anno sembra esserci un divario enorme tra la Desmosedici e la concorrenza. KTM, Aprilia, Honda e Yamaha sembrano essersi avvicinate tra loro, ma la distanza dalle moto emiliane è enorme. Acosta si aspettava una moto di altissimo profilo, ma è rimasto deluso dalle performance della RC16.

Il futuro di Pedro Acosta

Lo spagnolo interessa a Valentino Rossi che lo vorrebbe inserire nel suo Pertamina Enduro VR46 e alle due Case giapponesi. La Honda vedrebbe in Acosta il nuovo astro nascente, come fu ai tempi Marc Marquez, mentre la Casa di Iwata potrebbe perdere in futuro Quartararo e potrebbe cautelarsi con l’ingaggio del giovane bicampione del mondo. Il team Pramac ha rinforzato la struttura della Yamaha che, però, non ha ancora fatto quei passi in avanti necessari per lottare, stabilmente, per le posizioni più nobili della classifica.

Va ricordato che Acosta ha un contratto con la Casa di Mattighofen per il 2025 e il 2026, ma si sta già guardando intorno. Le telecamere di DAZN hanno catturato un’interessante conversazione tra lo spagnolo e il proprietario del Prima Pramac Racing, Paolo Campinoti. Quest’ultimo gli ha chiesto: “Tutto bene?” Acosta conferma di sì e Campinoti lo abbraccia di nuovo per dirgli qualcosa che le telecamere non riprendono. Dopodiché, l’italiano chiede: “Lo sai, vero?”. Acosta annuisce e, prima che il suo interlocutore possa replicare, gli dice: “Tu parla con Valera“. Albert Valera è il suo manager, e ance di altri piloti della classe regina, come Jorge Martin. E’ chiaro che Acosta farebbe comodo alla Yamaha, ma ci sarà una vera e proprio asta sul giovane della KTM.