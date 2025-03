MotoGP GP Argentina, Gara: Marquez “gioca” e batte il fratello, Bagnaia è preoccupante

Secondo round stagionale per la MotoGP in Argentina, dove si impone ancora Marc Marquez davanti ad Alex. Bagnaia giù dal podio.

Dittatura estrema anche a Termas de Rio Hondo per Marc Marquez, che domina il GP di Argentina e già ipoteca il titolo mondiale. C’è poco da dire se non che il nativo di Cervera faccia ciò che vuole, ed anche oggi ha concesso al fratello Alex di menare a lungo le danze, ma nel finale non c’è stato nulla da fare. Bravissimo Franco Morbidelli a completare l’ennesimo podio tutto Ducati, in grado di battere un Pecco Bagnaia che sembra aver mollato la presa.

Il tre volte campione del mondo, ancora una volta, non si è mai visto, mostrando un netto passo indietro rispetto alla Sprint Race del sabato. Bagnaia è semplicemente protagonista di un inizio di stagione umiliante, che forse rende bene l’idea di quello che è il suo reale livello. Il quinto posto viene strappato all’ultimo giro da Fabio Di Giannantonio, che scavalca Johann Zarco con la Honda LCR. Settima la KTM di Brad Binder, con Ai Ogura eccezionale ottavo in rimonta. Nono Pedro Acosta davanti a Joan Mir che chiude la top ten.

MotoGP, Marc Marquez vince la sfida tra fratelli

La seconda tappa stagionale della MotoGP parte subito con un brutto spavento. Fabio Quartararo e Marco Bezzecchi si prendono in pieno, con il rider dell’Aprilia che vola per le terre alla prima curva. Marc Marquez gestisce bene il comando delle operazioni, mentre Pecco Bagnaia deve resistere all’assalto di Johann Zarco. Il passo dei due fratelli davanti a tutti è devastante sin di subito, con Alex Marquez che prende il comando delle operazioni sfruttando un errore di Marc. Bagnaia fatica e viene infilato da un ottimo Franco Morbidelli, il quale trova un gran passo.

Lì davanti è una sfida sul centesimo, con Marc che rischia di finire per terra a dieci passaggi dalla fine a causa di una perdita di anteriore, recuperato con una giocata da campione. Nel frattempo, Morbidelli tiene bene il terzo posto dimostrandosi in gran forma. Ancora una volta, imbarazzante la prova di Bagnaia, mai nella lotta ed apparso in caduta libera a livello mentale, in sofferenza nel contenere gli attacchi di Zarco.

Negli ultimi giri si accende la battaglia per la vittoria tra i due fratelli, assoluti protagonisti di questa MotoGP in salsa 2025. Alex risponde in un paio di occasioni agli affondi di Marc, il quale si deve sudare la seconda affermazione di fila. Marc passa con una grande stacca a cinque giri dal termine, volando a siglare il poker di vittorie tra Sprint Race e gare domenicali. Bagnaia chiude giù dal podio, piegato anche da Morbidelli. Prossimo appuntamento ad Austin tra due settimane.