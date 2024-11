Tesla, arriva l’ennesimo richiamo: Elon Musk corre ai ripari, c’è un grosso guaio con questo modello

Non c’è pace per la Tesla in un industria dell’Automotive elettrica che trasmette la sensazione che il meglio è oramai alle spalle.

Alzi la mano chi crede, seriamente, che le vetture moderne siano migliori di quelle del passato? C’è chi come Elon Musk ha avuto la capacità di cavalcare l’hype elettrico al momento più opportuno, ma in più di una occasione ha annunciato che le sue vetture alla spina hanno quotazioni, oltraggiosamente, alte. Le Tesla sono diventate uno status symbol e, probabilmente, chi le acquista non riflette sulla reale prospettiva del car market elettrico.

Chi guida le vetture del pioniere sudafricano vuole appare intelligente e un progressista green. Missione compiuta, ma a che prezzo? Non parliamo, esclusivamente, dell’esborso economico. Il principale produttore di veicoli elettrici al mondo ha emesso l’ennesimo richiamo di sicurezza che riguarda dei veicoli Model Y. Non è la prima volta che le vetture elettriche californiane hanno disatteso le aspettative dei clienti. Ora sono costretti a correre ai ripari, andando a richiamare i modelli che hanno avuto un problema tecnico spiacevole.

Si tratta, stavolta, della saldatura che collega il meccanismo di reclinazione del sedile allo schienale che potrebbe non risultare all’altezza nella vostra Model Y. In caso di crash, il telaio dello schienale potrebbe non trattenere correttamente l’automobilista, aumentando il rischio di lesioni gravi. Soltanto una manciata di modelli del 2024 sono potenzialmente interessati negli Stati Uniti, realizzati nel periodo dal 28 al 30 ottobre 2024. Secondo i documenti depositati presso la National Highway Traffic Safety Administration, la saldatura è stata misurata al di sotto del limite inferiore delle specifiche.

Richiamo per i possessori della Tesla Model Y

Il 7 novembre 2024, il brand californiano ha implementato la manutenzione preventiva delle apparecchiature di saldatura presso la Giga Factory Texas, insieme a una serie di miglioramenti del controllo di qualità nel processo di produzione. Tesla ha iniziato a esaminare la situazione alla fine di ottobre 2024 e ora è emerso il problema.

L’azienda non ha specificato quali versioni del Model Y sono state prodotte con saldature dubbie. Tuttavia, in base a quanto è emerso sulle colonne di Autoevolution che tutte presentano VIN che iniziano con 7. Si tratta di un modello costoso e che dovrebbe risultare perfetto dopo anni di produzione. I danni d’immagine per i richiami sulla sicurezza stanno portando il marchio americano farsi superare nelle preferenze globali dai colossi cinesi.