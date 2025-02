BYD presenta il crossover elettrico Atto 2: quanto costa ed i dettagli sul nuovo gioiello

Il colosso cinese BYD prosegue la propria avanzata in Europa e svela Atto 2. Ecco i dettagli sul crossover cinese ad emissioni zero.

Il Segmento B è quello che sta attirando le attenzioni dei clienti in Europa, ed è così che il gigante cinese BYD ha deciso per un modello strategicamente intelligente come l’Atto 2, svelato per l’Italia in queste ore a Torino. Si tratta di un crossover full electric lungo 4,31 metri, che per il momento sarà disponibile con un solo taglio di batteria ed un unico motore, chiaramente ad emissioni zero. Sono due, invece, gli allestimenti, come andremo a scoprire nelle prossime righe.

Dal punto di vista tecnico, BYD Atto 2 è disponibile con un motore da 177 cavalli e 290 Nm di coppia massima, con batterie LFP che garantiscono 312 km di autonomia nel ciclo WLTP. Lo scatto tra 0 e 100 km/h non delude, venendo completato in soli 7,9 secondi. La velocità massima è pari a 160 km/h. Sul fronte della ricarica, è presente un sistema DC da 65 kW che permette di passare dal 10% all’80% della carica in appena 37 minuti, ma sono sufficienti 28 minuti per raggiungere l’80% partendo dal 30%. Di serie è incluso nel prezzo il caricatore AC trifase da 11 kW, che in 5 ore e 30 minuti ricarica del tutto la batteria.

BYD, prezzi ed allestimenti della nuova Atto 2

Proseguendo nell’analisti, su BYD Atto 2 è di serie anche la pompa di calore che migliora l’efficienza soprattutto con basse temperature, e per la fine del 2025 è previsto l’arrivo di una variante Comfort che avrà più potenza e maggiore autonomia con nuovo motore e nuova batteria, con 420 km di autonomia. Il prezzo di partenza è di 29.990 euro con l’allestimento Active, che include cerchi in lega da 17″, fari full LED anteriori e posteriori ed un tetto panoramico che è dotato di una tendina parasole elettrica. Il sistema di infotainment ha uno schermo touchscreen rotabile da 10,1″, l’accesso NFC tramite chiave, carta, smartphone o dispositivo indomabile.

A ciò si aggiungono i sensori parcheggio posteriori con la videocamera. Rivestimenti in pelle vegana per quanto riguarda gli interni, e la funzione Vehicle-to-Load permette di usare il crossover elettrico come fonte di energia anche per dispositivi esterni. Ci vogliono 31.990 euro per portare a casa BYD Atto 2 in allestimento Boost, sulla quale si aggiungono dotazioni premium come il riscaldamento per i sedili anteriori ed il volante. Arriva anche l’illuminazione ambientale per l’abitacolo e gli specchietti laterali ripiegabili elettricamente. Inoltre, troviamo sensori di parcheggio anteriori ed una telecamera di 360 gradi. Lo schermo dell’infotainment è da 12,8″, ed è presente anche un pad di ricarica senza fili da 15 W per lo smartphone. Troviamo anche un impianto audio con otto altoparlanti.