F1, Toto Wolff fa sognare i fan italiani: svelato l’obiettivo di Kimi Antonelli

Il boss della Mercedes ha deciso di prendersi dei rischi sostituendo Lewis Hamilton con un giovane al debutto come Kimi Antonelli.

Nella vita vi sono occasioni che capitano solo una volta. La Formula 1 è uno dei palcoscenici più difficili in cui esibirsi in giovane età. Occorre già essere maturi, fisicamente e mentalmente, per affrontare i driver più forti sul pianeta. Il circus attuale, mediaticamente, non perdona passi falsi. Un giorno sei il re del mondo e, in caso di incidente, quello successivo un inadeguato ai massimi livelli.

Kimi Antonelli non ha valigie plurimilionarie come i figli di papà del circus e nemmeno un padre che ha la gestione di un team di F1. Tutto dipenderà dalle sue capacità dentro e fuori dall’abitacolo. Il botto a Monza, all’inizio della sua esperienza su una monoposto Mercedes in una sessione ufficiale, ha già creato un certo chiacchiericcio. Dopo aver siglato un discreto tempo nel suo primo giro out con gomma soft, nelle prove libere, ha però commesso un errore toccando il cordolo all’ingresso della Parabolica. Il pilota emiliano ha perso il retrotreno della wing car, non riuscendo a controllare e tenere la Mercedes in pista, schiantandosi sulle barriere e danneggiando la monoposto.

Nonostante la partenza con il botto, il pilota è stato confermato al posto di Lewis Hamilton, transitato in Ferrari. L’addio di una leggenda come l’anglocaraibico creerà un vuoto importante nel box del team con sede a Brackley. Kimi Antonelli avrà bisogno di tempo ma ha la chance più importante della sua vita in vista di un 2026 dove la Mercedes dovrebbe tornare a fare la voce grossa. Cresciuto nell’Academy delle Frecce d’Argento, l’italiano ha una grande responsabilità.

L’annuncio di Wolff su Kimi Antonelli

Il team principali Toto Wolff è pronto a dargli tutto il suo supporto: “Non potevo ripetere l’errore fatto con Verstappen, finito alla Red Bull. I preparativi con Kimi stanno andando bene, sono iniziati molti anni fa. Se arriverà qualcosa prima, sarà un regalo. Mi piacerebbe vedere un pilota italiano che torna a vincere, è da tanto tempo che non succede, sarebbe una bella storia da scrivere“.

Nell’intervista alla Repubblica, il manager austriaco ha aggiunto: “Lo ho voluto e lo terrò sotto il mio ombrello fin quando sarà necessario farlo, sia Kimi che la squadra sono consapevoli di non doversi aspettare nulla prima del 2026, da quel lato del box Valtteri Bottas è tornato anche per dare un’occhiata a Kimi: sarà qui per fargli da coach e per avere un occhio su ciò che accade in pista. E Kimi imparerà da Valtteri e da George Russell”.

“Non nego i problemi, ma guardando approfonditamente i dati e analizzandoli, si vede che non siamo stati i soli nel 2024 ad avere prestazioni altalenanti“. Infine, un pensiero su Hamilton: “Lewis quando ha una macchina competitiva è sempre il massimo. Noi non siamo stati in grado di garantirgliela. Parliamo di un pilota che può dare molto alla Formula 1 e alla squadra che lo ospita, non ho dubbi su questo“.