L’ex Ferrari parla chiaro su Hamilton: rischia di fare come Schumacher, la grane paura Ferrari

Lewis Hamilton arriverà in Ferrari all’età di 40 anni, e secondo un ex pilota del Cavallino, questo potrebbe influire. Ecco in che termini.

Mancano ormai poche ore allo scoccare del 2025, e poi Lewis Hamilton, anche in termini contrattuali, sarà ufficialmente un pilota della Ferrari. Il sette volte campione del mondo, il pilota più vincente di sempre, è pronto per raccogliere una sfida difficile, ma che più affascinante non potrebbe essere. Il nativo di Stevenage vuole riportare al vertice un team che dal 2008 non celebra un titolo mondiale, un digiuno lunghissimo per una squadra del blasone del Cavallino, che nel 2024 ha già messo in mostra una crescita notevole, preparando il terreno per l’avvento di Sir Lewis.

Hamilton, dal canto suo, viene da stagioni difficili al volante di una Mercedes che non ha mai trovato il giusto sprint con le F1 ad effetto suolo, che invece sembrano aver rimesso il Cavallino sulla retta via. Certo, manca ancora la vittoria del mondiale, ma con una coppia composta da Sir Lewis e Charles Leclerc ed un team in crescita, sognare non costa nulla. Uno dei limiti per l’anno di Stevenage potrebbe essere un’età avanzata, e dovrà smentire parecchi scettici in tal senso.

Hamilton, Massa ed il paragone con il ritorno di Schumacher

Il 7 di gennaio prossimo, Lewis Hamilton compirà 40 anni, un’età importante in uno sport come la F1, anche se Fernando Alonso ha già dimostrato che, con un’auto competitiva ed un talento eccezionale, si può andare oltre al tempo che passa. Tuttavia, Felipe Massa ha deciso di operare un paragone con l’età di Sir Lewis con il ritorno in F1 di Michael Schumacher, il quale fece molta fatica ai tempi della Mercedes. Va detto che, nel 2010, quando il Kaiser di Kerpen tornò al volante, era stato fermo per tre stagioni, cosa che nel caso del britannico non è ovviamente avvenuta.

Ecco il commento di Massa: “Se avrei preso Hamilton come pilota della Ferrari? Assolutamente sì, a livello di talento è uno dei migliori piloti che si siano mai visti in F1, ma forse qualche dubbio mi viene se prendiamo in considerazione la sua età. In questo sport, come in tutti, l’età conta e bisogna capire se è un fattore che lo sta condizionando. L’età ha pesato negativamente su molti piloti, basti pensare a quando Michael Schumacher tornò in F1 con Mercedes, fece molta fatica all’epoca“.