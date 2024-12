Davide Lanna ci parla in esclusiva della nuova BYD Sealion 7: ecco i segreti dell’elettrica economica che ha tutto

BYD vuole conquistare l’Europa con la nuova Sealion 7, ed il Product Manager Davide Lanna ci ha raccontato i segreti della vettura.

In quel di Milano, BYD ha ufficialmente lanciato il suo nuovo SUV di Segmento D elettrico, la Sealion 7, ed in occasione dell’evento, abbiamo avuto modo di provare su strada la vettura. Inoltre, abbiamo avuto un contatto con Davide Lanna, Product Manager della divisione italiana dell’azienda cinese, che ci ha concesso un’interessante intervista in cui ha illustrato i punti salienti del modello.

Come saprà chi conosce il brand BYD, la tecnologia è uno dei punti focali di questo gioiellino, che punta su concetti fondamentali come efficienza, sicurezza, tecnologia e comfort estremo. La potenza non manca di certo, visto che viene toccata una velocità massima di 215 km/h, con uno scatto tra 0 e 100 km/h che si completa in soli 4,5 secondi nella versione a trazione integrale. La Sealion 7 è pronta a dominare la scena.

BYD, ecco la nostra intervista a Davide Lanna

Tecnologia, sicurezza, efficienza e comfort. Possiamo riassumere con queste parole i segreti della nuova BYD Sealion 7?

“Assolutamente sì, siamo molto orgogliosi di questa nuova vettura, perché riassume al meglio le parole che hai appena pronunciato. Noi diciamo sempre che è un manifesto di stile, di tecnologia e di innovazione. Noi pensiamo che stia unendo dinamismo e sicurezza, agilità sia nei lunghi viaggi che in un contesto urbano. Questo perché abbiamo un pacchetto tecnologico sottostante molto avanzato, contenuti di sicurezza ADAS standard sia sul modello base che su quello più avanzato, che vanno dalla guida autonoma di livello 2 al rilevamento dell’angolo cieco. Troviamo poi contenuti come il rilevamento della distrazione e dell’affaticamento, ma anche un’architettura tecnologica che ha a che fare con un cockpit perfettamente integrato all’interno del cruscotto. Ci sono poi tutte le informazioni attive di tutte le opzioni di guida. Anche le performance sono ottime, con 530 cavalli nella versione 4X4. Se si vuole schiacciare sull’acceleratore si raggiungono anche i 215 km/h orari, per cui è anche un’auto divertente. Con gli ADAS ci si sposta in modo del tutto sicuro anche in un contesto urbano“.

Possiamo dire che i prezzi sono ottimi considerando che si tratta di un SUV di Segmento D?

“Certamente, dobbiamo tenere presente che un D-SUV medio ha prezzi che partono dai 55.000 euro, con picchi sui 60-65 mila euro. Noi entriamo sul mercato con due allestimenti, la Comfort e la Excellence. La prima ha una trazione posteriore con 482 km di autonomia ed una grande dotazione di serie. La Excellence presenta 502 km di autonomia con una batteria più grande e 530 cavalli di potenza massima e la trazione 4X4, con controllo di trazione avanzato. La comfort costerà in Italia 46.500 euro, mentre la Excellence partirà da 56.490 euro. Sono prezzi del tutto competitivi per quello che è il mercato dei D-SUV“.

Batteria molto rapida da ricaricare, questo è un grande vantaggio?

“Tramite la blade battery, avremo maggiore autonomia ed anche su altri modelli abbiamo una grande potenza e velocità di ricarica. Sulla Sealion 7 abbiamo introdotto la capacità di carica a 230 kW. Significa che abbiamo una capacità di ricarica dal 10% all’80% , tramite la massima potenza nelle colonnine, in soli 24 minuti. Si parla solo di 17-18 dal 30% all’80% in un contesto quotidiano“.