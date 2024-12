F1, un altro veterano al passo d’addio: ufficiale il passaggio nel WEC

Nel circus della Formula 1 è in atto un cambio generazionale importante. Uno storico driver ha scelto la sua nuova dimensione nelle corse.

Tante nuove leve si stanno affacciando alla massima categoria del Motorsport. Finalmente i talenti hanno avuto una possibilità, dando nuova linfa a un ambiente che per anni è risultato immobile. Far parte dei migliori 20 piloti al mondo non è facile. In questa annata abbiamo avuto sprazzi di gioventù da Colapinto, Lawson, Bearman, ammirando anche il debutto su una F1 del nostro Kimi Antonelli.

Non tutti troveranno collocazione in pista nel 2025, ma c’è un pilota che ha deciso di continuare la sua carriera nel Motorsport nella massima categoria delle sfide di durata. Kevin Magnussen ha deciso di sposare il progetto della BMW M Motorsport per partecipare ai programmi endurance con la LMDh nella stagione 2025. Il danese correrà al volante della BMW M Hybrid V8, che sarà protagonista con due esemplari nel FIA World Endurance Championship e nell’IMSA SportsCar Championship.

Magnussen è stato richiamato da Gene Haas dopo l’esperienza negativa vissuta con Nikita Mazepin. Quando ha avuto una monoposto competitiva, quasi sempre il danese ha saputo sfruttare il potenziale. Ha conquistato 25 punti nel 2022, più del doppio di Mick Schumacher. Lo scorso anno c’è stato un crollo verticale con soli 3 punti messi a referto. In questa annata il danese ha conquistato 16 punti, ma è stato surclassato dal suo teammate Hulkenberg, autore di una stagione ottima condita da 35 punti.

La nuova vita di Kevin Magnussen

Magnussen si era offerto alla Ferrari, con la speranza di entrare nell’abitacolo di una 499P, ma non avendo trovato possibilità di legarsi alla Casa modenese ha accettato la proposta della BMW. In passato ha gareggiato nell’IMSA, nel 2021, con la Cadillac DPi, per poi essere ingaggiato dalla Peugeot per il progetto 9X8 Hypercar, che aveva lasciato per il ripescaggio nel circus.

“Sono felice e orgoglioso di rappresentare un marchio iconico del motorsport come BMW in alcune delle gare più leggendarie del mondo. Dopo dieci anni in Formula 1, sto per iniziare un nuovo ed emozionante capitolo e non vedo l’ora di affrontare la sfida con le sportscar più innovative e sofisticate nella storia delle gare di durata“, ha affermato Magnussen, come riportato su Motorsport.com. Andreas Roos, Responsabile di BMW M Motorsport, ha dichiarato: “Kevin è un’aggiunta eccezionale al nostro programma LMDh. Nell’ultimo decennio ha dimostrato regolarmente la sua velocità ai massimi livelli in Formula 1. Grazie alla sua vasta esperienza, è una vera risorsa per il nostro progetto“.