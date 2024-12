F1 GP Abu Dhabi, Qualifiche: pole da urlo di Norris, Leclerc sbaglia

L’ultima qualifica dell’anno ha visto protagoniste le McLaren e le Ferrari, ancora in lotta per il titolo costruttori. La prima fila sarà composta dal duo della McLaren.

Domani sapremo se Ferrari o McLaren torneranno dopo tantissimi anni a celebrare il riconoscimento costruttori. Il 75º campionato ad assegnare il titolo piloti e il 67º ad assegnare il mondiale costruttori ha regalato molte sorprese. Ad Abu Dhabi la Casa di Woking è arrivata con un vantaggio di 21 punti, già sapendo che la Ferrari di Charles Leclerc avrebbe dovuto scontare una penalità di 10 posizioni per il cambio delle batterie.

La pista è migliorata tantissimo nell’ultima parte del Q3. Lewis Hamilton è stato eliminato per una clamorosa sfortuna, chiudendo sedicesimo a causa di un paletto che si è incastrato sotto il fonda nella zona anteriore della vetture alle spalle dell’ala. Kevin Magnussen per scansarsi ha colpito un paletto, lanciandolo nella traiettoria del futuro pilota della Ferrari. Una sfortuna clamorosa perché, pur senza un grande giro, avrebbe scalzato dai primi 15 Fernando Alonso. Quest’ultimo al volante di una Aston Martin, tutt’altro che invidiabile.

Sono stati eliminati anche Albon, Zhou, Colapinto e Doohan. Un vero peccato chiudere la sua era in Mercedes con un brutto risultato nelle qualifica, terreno di caccia preferito nel numero 44. Leclerc ha fatto segnare il miglior tempo nel Q3 davanti a Valtteri Bottas sulla Sauber e Carlos Sainz, all’ultima apparizione al volante della Rossa.

Abu Dhabi, qualifiche tiratissime

La McLaren ha subito mostrato una velocità supersonica. Max Verstappen si è destato con un super tempo nel Q2. La lotta per entrare nella top 10 è stata molto serrata. La Haas con Hulkenberg e Lawson con lo junior team della Red Bull Racing. La Mercedes è rimasta a lottare con il solo George Russell che sta chiudendo la stagione in grande crescita. Non sarà facile, nel 2025, per Kimi Antonelli al debutto al posto di Lewis Hamilton. In Q2 sono è stato eliminato Charles Leclerc, insieme a Tsunoda, Lawson, Stroll e Magnussen. Il monegasco partirà ultimo e sarà durissima la rimonta. Continua il tabù per la Ferrari.

Negli ultimi minuti della qualifica la tensione è salita alle stelle con una lotta intensa tra Verstappen e le due McLaren. Max si è subito portato avanti con un numero da circo nell’ultima curva. A Piastri hanno tolto il tempo, in Curva 1, per gli stessi motivi di Leclerc, ma poi è stato restituito dopo una analisi dei commissari. Alla fine l’ha spuntata un super Norris, davanti al teammate Piastri. In seconda fila scatteranno Sainz e Hulkenberg. Quinto Verstappen davanti a Gasly. Russell e Alonso e Bottas e Perez chiudono la top 10.